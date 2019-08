Travaglio su Salvini | ' Inversione a U | Conte farà di tutto per non avere la fiducia'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Sono in tanti a ritenere che Matteostia evidenziando vistosi segnali di pentimento rispetta alla scelta di aprire la crisi del governo. I numeri dei sondaggi sembravano prefigurare per il Carroccio l'orizzonte di andare alle elezioni al più presto possibile e capitalizzare in una vittoria elettorale il consenso che, per alcune rilevazioni, va oltre il 35% dell'elettorato. L'ipotesi che, invece, l'attuale legislatura vada avanti pare aver indotto la Lega quasi a fare un passo indietro o almeno è questa la chiave di lettura che giornalisti come Marcooffrono della situazione. Nel suo editoriale apparso sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano il giornalista ha, però, inteso evidenziare chenon è destinato a trovare un premiered un Movimento Cinque Stelle pronti ad attendere la Lega a braccia aperte dopo la frattura. Anzi, pare, a leggere l'editoriale, ...