Open Arms | appello di Richard Gere | queste persone sono angeli

Migranti : naufraghi gettati in mare da Open Arms sono stati salvati e riportati su nave (2) : (AdnKronos) - sono complessivamente quattro i Migranti che si sono gettati in mare, indossando il giubbotto di salvataggio, per raggiungere la terraferma di Lampedusa. I quattro sono stati riportati sulla nave.

Migranti : scene di disperazione sulla Open Arms - donne piangono e gridano : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - scene di disperazione sulla nave Open Arms, dopo il tentativo di raggiungere la terraferma a nuoto di alcuni Migranti. La donne gridano e si disperano, uomini che hanno crisi di panico. La on Open Arms ha pubblicato un video in cui si vedono donne e uomini che piangono

**Migranti : naufraghi gettati in mare da Open Arms sono stati salvati e riportati su nave** : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - I naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms sono stati già recuperati e riportati sulla nave. E' quanto assicura la ong Open Arms.

Migranti : Open Arms - 'Non riusciamo a contenere disperazione - siete vigliacchi' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare.Le parole mancano. siete dei vigliacchi". Così l'ong Open Arms, dopo che almeno due Migranti si sono gettati in acqua.

"Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi". Così L'Ong Open Arms, dopo che almeno quattro migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere la terraferma a nuoto. Hanno indossato il salvagente e si sono gettati, subito dopo sono stati recuperati e riportati sulla nave. Un video girato a bordo della nave e pubblicato da Oscar Camps mostra momenti di ...

Angelo Scarano Almeno in quattro si sono gettati in mare per nuotare verso l'isola siciliana. Recuperati dai soccorritori e riportati a bordo Dopo l'annuncio di un porto sicuro dove sbarcare in Spagna, a bordo della Open Arms la situazione è letteralmente esplosa. Alcuni migranti infatti, forse per non affrontare un'altro viaggio verso la penisola iberica, hanno scelto di tuffarsi in mare per raggiungere a nuoto Lampedusa. Almeno ...

"Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi". L'ong Open Arms lancia l'allarme: almeno due dei 107 migranti ancora a bordo della nave ferma da Ferragosto davanti a Lampedusa si sarebbero gettati in acqua. Sarebbe stata isteric

La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 Migranti

"Chi la dura la vince: la Spagna ha aperto i porti. Non ho risposto agli insulti, alle minacce di morte. Si ragiona con calma e si lavora da ministro". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini in diretta su Facebook. Poi ribadisce: "Rimango al ministero, non la do vinta"

Migranti : naufraghi si gettano da Open Arms in acqua - recuperati in due : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.

