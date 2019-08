Mercato Juventus | Emre Can sacrificabile | pronto l’affondo di due top club

CalcioMercato Juventus news/ Moggi : 'Icardi in bianconero se...' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ha commentato le mosse di Calciomercato delle big italiane, soffermandosi sui bianconeri e sul futuro di Icardi...

Mercato Juventus - sarebbe vicino l'accordo con Eriksen per il 2020 : Nelle ultime settimane di Mercato, la Juventus cercherà di sfoltire la sua rosa. Ma i bianconeri sarebbero già al lavoro per il 2020. Infatti, Fabio Paratici è sempre molto attento al Mercato degli svincolati e la prossima estate uno dei giocatori che dovrebbe liberarsi a parametro zero è Eriksen. Il danese potrebbe non rinnovare con il Tottenham e la Juve ne potrebbe approfittare per metterlo sotto contratto. Secondo il Corriere dello Sport, ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Scambio Dybala-Icardi l'ultima spiaggia - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il rinnovo di Dzeko con la Roma riapre le possibilità di uno Scambio con l'Inter ma soltanto in extremis.

Juventus - per CalcioMercato.com - Miranda del Barcellona vorrebbe trasferirsi in bianconero : La Juventus è pronta a disputare l'ultima amichevole della preparazione estiva conto la Triestina, prevista sabato 17 agosto alle ore 20:45. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il livello della rosa bianconera sia dal punto di vista tattico che da quello atletico. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Maurizio Sarri ma l'esigenza principale resta la cessione di alcuni ...

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all’Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse […] More

CalcioMercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Mercato Juventus - Rugani verso l’addio : tra Roma e Monaco - i dettagli : Mercato Juventus – Ormai è chiaro, nonostante l’arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della Juventus e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti. Il suo trasferimento alla Roma, ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa. Mercato Juventus, Rugani […] More

CalcioMercato Juventus News/ Sirene tedesche per Emre Can - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il centrocampista turco potrebbe essere uno dei sacrificabili e per lui si fa avanti un club tedesco.

Mercato Juventus : totale apertura per l’esterno basso del Barcellona : Mercato Juventus: anche se la priorità della Juve rimangono le cessioni, il Direttore Sportivo della società torinese non perde tempo neppure sul fronte del Mercato in entrata. Una delle idee più avanzate, come riportato da CalcioMercato.com, riguarda Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Mercato Juventus: totale apertura per l’esterno del Barcellona Il giocatore […] More

CalcioMercato Juventus : nel mirino il terzino destro del Real Madrid : Calciomercato Juventus: secondo ‘Don Balon‘, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino destro del Real Madrid Alvaro Odriozola . Il 23enne basco, chiuso a Madrid dal nazionale spagnolo Carvajal e dal neoacquisto Militao , sarebbe finito dietro nelle gerarchie di Zidane rispetto ai due concorrenti diretti di ruolo, nonchè all’adattabile Nacho. Calciomercato Juventus: nel mirino il terzino […] More

CalcioMercato Juventus News/ Duello col Marsiglia per Miranda - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il terzino spagnolo piace ai bianconeri ma i catalani lo vorrebbero cedere soltanto in prestito.

CALCIOMercato Juventus NEWS/ M.Pogba : 'Mio fratello sta aspettando' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il fratello di Pogba ha parlato della volontà di Paul di lasciare il Manchester United.

CalcioMercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Mercato Juventus : riagganciati i rapporti con l’entourage di Chiesa : Mercato Juventus : Federico Chiesa ha certamente rappresentato uno degli obiettivi di Mercato principali della società torinese nella prima fase del Mercato estivo 2019/2020. Dopo un primo momento dominato dalla speranza di chiudere l’affare, le trattative si sono arenate a causa del netto diniego posto dal Presidente della Fiorentina con un’intervista che ha destato scalpore, […] More