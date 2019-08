Sulle autostrade torna in funzione il sistema Tutor | cosa sapere

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) La Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma il 10 aprile 2018 aveva ritenuto che ildi controllo della velocità media, cosiddetto, violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Lo comunicaper l'Italia informando che Aspi ha già riattivato le squadre per la reinstallazione del, così da consentirne la messa a disposizione in tempi brevi alla Polizia Stradale al fine di potenziare i controlli già in essere sulla rete tramite l'attualeSICVe-PM. Aspi conta, in coordinamento con la Polizia Stradale stessa, di poter attivare controlli della velocità media su circa 1000 km di tratte entro i giorni del controesodo. La sentenza di appello, ricorda la società in una nota, "faceva seguito a ben quattro ...

sole24ore : La #primapagina del Sole 24 Ore del #17agosto con in apertura i #mercati che festeggiano nuove misure #Bce. Poi rec… - SkyTG24 : Tutor sulle autostrade saranno riattivati, via libera della Cassazione - Agenzia_Ansa : I tutor sulle #Autostrade saranno riattivati per il controesodo #traffico #estate #ANSA -