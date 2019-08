Destiny 2 | Shadowkeep sarà presente all' apertura della Gamescom 2019

Con Shadowkeep Destiny 2 arriverà a pesare 165 GB? : Come saprete, Destiny 2 è un gioco già abbastanza grande. Ma, a quanto pare, quando Shadowkeep arriverà ad ottobre, lo renderà ancora più grande. Con il DLC installato, la versione Steam di Destiny 2 arriverebbe a chiedere ben 165 gigabyte di spazio su disco rigido.Stando alla segnalazione di PCGamer, Destiny 2 occupa già circa 87 GB su disco rigido con l'installazione di Battle.net con tutto il contenuto aggiuntivo che è uscito negli ultimi due ...

Nuove armature per Destiny 2 Shadowkeep in immagini : stile lunare nel DLC : Dopo aver svelato che Destiny 2 Shadowkeep - conosciuto in Italia come Ombre dal Profondo - uscirà in ritardo rispetto alla tabella di marcia, Bungie prova a farsi perdonare dai fedeli Guardiani con Nuove informazioni sull'attesissimo DLC. Se è vero che il debutto della grande espansione è ora fissato per martedì 1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One - assieme alla versione free to play New Light -, allo stesso modo il team di sviluppo ...

Destiny 2 : rinviate le uscite del DLC Shadowkeep e della versione gratuita New Light : Bungie ha ufficialmente rinviato Destiny 2 Shadowkeep e New Light dal 17 settembre al 1 ottobre.Lo studio ha annunciato ieri il cambio della data di uscita del DLC e della versione free-to-play del gioco. Secondo Bungie, il team ha bisogno di più tempo e, in finale, si tratta di un piccolo ritardo di due settimane."Non abbiamo preso questa decisione alla leggera", recita l'annuncio. "Sappiamo che per alcuni di voi le uscite di Destiny sono ...