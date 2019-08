Need For Speed Heat e le Loot Boxes | chiare le intenzioni di Electronic Arts

Il gameplay di Need For Speed Heat sarà svelato alla Gamescom 2019 : EA ha finalmente presentato il prossimo titolo della serie Need for Speed pochi giorni fa, Need for Speed ​​Heat, ma questa rivelazione si è focalizzata solamente su un trailer cinematografico. Se vi state chiedendo quando riusciremo a vedere del gameplay, non preoccupatevi, perché non bisognerà attendere troppo tempo.Geoff Keighley, che ospiterà l'evento di apertura della Gamescom 2019 il 19 agosto, Opening Night Live, ha confermato ...

Need For Speed Heat non conterrà loot box o meccaniche simili : Grazie ad un maestose trailer dalle tinte retrò, i giocatori hanno potuto vedere il nuovissimo Need for Speed Heat nella giornata di ieri. prima di vedere il gioco in azione durante la Gamescom, gli sviluppatori stanno diffondendo alcuni interessanti dettagli.Una delle cosa che siamo sicuri rendarà felici molti giocatori è l'assenza delle tanto odiate microtransazioni e loot box. Precisiamo che non si tratta di speculazione o rumor, è stato ...

Gli sviluppatori di Need For Speed Heat promettono "più macchine - più personalizzazione e più sfide" : Dopo i numerosi rumor degli ultimi giorni, Need for Speed ​​Heat è stato finalmente annunciato con un trailer piuttosto ispirato agli anni '80, con i suoi luminosi colori al neon. Anche se non abbiamo ancora visto alcun gameplay, il creative director del gioco afferma che ci si può aspettare molto da questo nuovo capitolo della serie racing.Riley Cooper ha dichiarato nel comunicato stampa di annuncio di aver ascoltato il feedback dei ...

Annunciato Need For Speed Heat - il nuovo capitolo in bilico tra illegalità e legalità : Dopo numerosi rumor che si sono accavallati nel corso degli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità: Need For Speed Heat sarà il nuovo capitolo della serie racing targata Electronic Arts. Il publisher statunitense ha finalmente tirato via il velo di riservatezza dalla propria nuova creatura di stampo corsistico, dando in pasto ai propri fan un trailer che ha permesso di avere una panoramica più che esaustiva di quel che il questo ...

Need For Speed Heat annunciato ufficialmente con un Trailer : Ghost Games, uno studio di Electronic Arts ha annunciato oggi Need for Speed Heat, l’ultimo racing game di fantastiche sfide su strada alla polizia. Il gioco approfondisce ed espande tutto ciò che i fan di Need for Speed amano: massima personalizzazione, autentica cultura automobilistica urbana e una trama avvincente che ti coinvolge nel gioco. Need for Speed Heat porta i propri fan a Palm City, un nuovo mondo ...

Need For Speed Heat - ecco il trailer d'annuncio che rivela la data di uscita : Come vi avevamo accennato pochi giorni fa, EA ha mostrato nella giornata di oggi il primo trailer del tanto atteso nuovo capitolo corsistico, Need for Speed Heat.Il nuovo gioco della serie si mostra in questo filmato ricco di adrenalina, dove si vedono corse su strada ed inseguimenti da parte dei poliziotti. Oltre a questo è stata annunciata anche la data di uscita del gioco, prevista per l'8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Chi ha ...

Alcune immagini del nuovo Need For Speed compaiono in rete prima dell'annuncio ufficiale di EA : Dall'uscita del gioco originale nel 1994, la serie Need for Speed ​​ha fatto breccia nei cuori dei giocatori amanti di corse adrenaliniche su strada e ora sembra che il sipario sia stato sollevato sul prossimo capitolo, anche se non in modo ufficiale.All'inizio della settimana, EA ha rivelato che avrebbe dato il via ai festeggiamenti pre-Gamescom offrendoci uno sguardo al prossimo Need for Speed, con la rivelazione ufficiale in ...

Need For Speed : Primi dettagli sul nuovo capitolo : Need for Speed sta tornando con un nuovo capitolo della serie. Alle 15:00 di domani si terrà l’annuncio ufficiale da parte di EA, quest’oggi vogliamo condividere con voi i Primi dettagli in Anteprima. Need For Speed: Primi dettagli svelati Il gioco si chiamerà Need for Speed Heat e ci porterà nelle strade di una cittadina ancora non svelata ma degli anni 80. NFS Heat è in fase di sviluppo da ...

Need For Speed : conto alla rovescia per il reveal del prossimo titolo : I fan di Need For Speed all'ascolto hanno di che gioire: sul sito ufficiale di EA è apparso un countdown che rivelerà qualcosa di più sul nuovo titolo corsistico.Oltre al conto alla rovescia è visibile solamente "NFS" su sfondo nero. Attualmente mancano due giorni al reveal che sarà programmato quindi per il 14 agosto. Oltre a questo non sappiamo nient altro: tuttavia questo countdown si adatta perfettamente al commento del CEO di EA, Andrew ...

Need For Speed : EA annuncia che sarà presente alla Gamescom : Oltre ad annunciare tempo fa un nuovo capitolo della popolare saga di Need for Speed, EA non ha mai detto molto su questo nuovo capitolo, tranne che sarebbe dovuto arrivare entro il 2019. Dopo aver saltato l'E3 2019, EA ha annunciato che il titolo sarà presente alla Gamescom (famosa fiera tedesca che si terrà dal 20 al 24 agosto). Al momento non sappiamo se EA sfrutterà l'evento solo per darci una data di uscita e magari il nome completo del ...

Need For Speed e Plants Vs Zombies - nuovi capitoli in arrivo quest'anno : Electronic Arts ha confermato durante la sua conference call l'arrivo di due nuovi capitoli di Plants vs Zombies e Need For Speed, che verranno pubblicati entro quest'anno.Il publisher non ha annunciato nessuna data di uscita precisa, ma i due giochi potrebbero venire pubblicati verso la fine dell'anno, in concomitanza con l'arrivo sugli scaffali di Star Wars Jedi: Fallen Order.Al contrario, NBA Live 2020 non verrà pubblicato più nel solito ...

Need For Speed Heat sarà il prossimo capitolo della serie? : EA ha deciso di non mostrare all'E3 di quest'anno il nuovo titolo appartenente al franchise di Need For Speed, ma a quanto pare sembra che qualcuno sappia già il nome del prossimo gioco.Need For Speed Heat, così sembra chiamarsi il nuovo gioco, potrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo a partire da quest'anno. Il sito austriaco Gameware sembra avere già il gioco in preordine sia su PlayStation 4 che su Xbox One. L'immagine pubblicata ...

Need For Speed World : grazie a questa mod potete giocare al titolo in modalità offline : Nel 2015, Electronic Arts ha chiuso i server ufficiali per il gioco di corse online, ovvero Need for Speed World.Ora, come riporta DSO Gaming, sarà possibile giocare nuovamente a questo titolo grazie ad una mod. Creata da berkay2578 e Nilzao, questa mod vi permetterà di avere il pieno controllo del gioco grazie ad un server offline locale personalizzabile e pienamente funzionante.Secondo berkay2578, questa è una versione modificata dell'ultima ...