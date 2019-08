Mi hai regalato un sogno Un amore social per Giulia De Lellis e Andrea

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Carlo Lanna ÉfraDeIannone, tanto è vero che l'influencer per il compleanno dell'ex gieffino, scrive una dedica dolce e romantica da 337mila like La coppia dell’estate 2019? È quella formata daDeIannone. Lei ormai veleggia su icome novella influencer e con un libro in pubblicazione, lui è l’ex concorrente del GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne e celebre per essere stato anche l’ex di Belen Rodriguez. Nonostante il passato tormentato, l’che lega la Dea Iannone è schietto e sincero, come lo dimostrano le continue dediche d’che entrambi si scambiano su i. L’ultima? È proprio diDeche, in concomitanza del trentesimo compleanno di Iannone, in un post su Instagram, rivolge al compagno una dichiarazione d’vera e sdolcinata. Stretti l’uno fra le braccia ...

Mov5Stelle : Tu ci hai regalato un sogno. Il nostro regalo è un impegno: non arrenderci mai ?? - TribvnvsPlebis : @EsimioF @AlessiaGnoli12 @elisafengari Non tutti i clandestini creano problemi, ma se fai entrare 700mila persone d… - KimMinseo_96 : @choiMinho_91sm > con attenzione, annuendo di tanto in tanto/ Si, hai perfettamente ragione. Dopo tutto, è stato un… -