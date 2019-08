Luglio è stato il mese più caldo di sempre

Luglio 2019 è stato il mese più caldo di sempre : drammatico scioglimento dei ghiacci : I Centri Nazionali per l'Informazione Ambientale dell'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (NOAA) statunitense hanno confermato che Luglio 2019 è stato il mese più caldo di sempre, o meglio, degli ultimi 140 anni, da quando vengono registrate le temperature globali del pianeta. Impatto drammatico sullo scioglimento dei ghiacci.Continua a leggere

NOAA : “Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra”. Il 2019 potrebbe essere il 2° anno più caldo di sempre : La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha appena annunciato che luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Il luglio di quest’anno ha battuto quello del 2016 come mese più caldo di sempre. Le registrazioni risalgono al 1880. Le aree che hanno avuto le variazioni più significative rispetto alle loro temperature massime normali sono state Alaska, Europa centrale, parti settentrionali e sudoccidentale di ...

Luglio 2019 da record : è stato il mese più caldo mai registrato al mondo : Ha battuto le temperature da record del Luglio 2016. Ma per gli esperti, le temperature sono destinate ad aumentare. Un Luglio così torrido non si era mai visto prima. Il mese appena passato è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Secondo Copernicus, l'agenzia europea sul cambiamento climatico, il mese di Luglio "è stato il più caldo mai registrato".\\ In generale, Luglio risulta essere il mese più caldo dell'anno, ma ...

Bitter Sweet - episodio del 30 Luglio : Ferit scopre di essere stato ingannato dalla chef : Appuntamento con le anticipazioni di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e relative alla puntata in onda martedì 30 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5, dove la vicenda legata a Ferit e Nazli prenderà una svolta inaspettata. I due, dopo aver inaugurato il ristorante in un clima particolarmente disteso e sereno, si ritroveranno, loro malgrado, nuovamente ai ferri corti, a causa di una rivelazione di Deniz. Il musicista infatti, dopo aver ...

Maltempo in Toscana - “è stata una brutta nottata. A Luglio eventi così non erano mai successi - è stato d’emergenza” : “Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. ...

19 Luglio 1992 - moriva Paolo Borsellino : il giudice lasciato solo dallo Stato : Il 19 luglio corre l'anniversario di uno dei più grandi misteri dell'Italia a cavallo tra la fine della prima Repubblica e l'inizio della seconda: la morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. 27 anni dopo la verità tarda ad arrivare per colpa di quel depistaggio messo in piedi dallo Stato italiano con il falso pentito Scarantino, istruito a suon di botte e, soprattutto, con la sparizione dell'agenda rossa nella quale ...

Trame Il segreto al 26 Luglio : Carmelo devastato dalla possibile dipartita di Adela : Nuovi episodi in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il segreto". Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 fino a venerdì 26 luglio svelano che, al centro delle Trame, ci sarà il personaggio di Maria. La giovane donna deciderà di presentare l'amico Roberto a Fernando: il Mesia avrà la possibilità di fare la conoscenza del cubano. L'uomo, però, non sarà contento di questo arrivo inaspettato pensando ...

Fischi alla parata del 14 Luglio Macron contestato in patria. Video : parata militare nel segno della cooperazione militare europea a Parigi, sugli Champs-Elysees, per i festeggiamenti del 14 luglio. Ma il presidente francese, Emmanuel Macron, e' stato Fischiato. Macron, alla sua terza sfilata dalla sua elezione nel maggio 2017, e' sceso lungo il famoso viale parigino a bordo di un'auto militare, diretto verso il palco presidenziale a Place de la Concorde: Segui su affaritaliani.it