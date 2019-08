Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Lapolitica d’agosto, nata su scelta del leader della Lega Matteo Salvini, s’avvita in un turbinio di polemiche, dispetti e insulti tra ex alleati, chiacchiere, mosse tattiche e giravolte tra elezioni in tempi brevi, “di scopo”, “istituzionale”, furberie e altre varie posizioni tutte da teatrino della politica. Meglio, invece, provare ad alzare lo sguardo e cercare di capire quali sono i problemi reali da, nell’interesse del Paese e non dei piccoli calcoli di parte e di partito.La prima considerazione da fare riguarda una parola:.“Germania e Usa”, allarme globale”, titola “Il Sole24Ore” di Ferragosto, ricordando che il Pil tedesco nel secondo trimestre è arretrato dello 0,1%, come effetto delladell’auto e della “guerra dei dazi” ...

sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #15agosto. In apertura l'allarme #recessione per #Germania e #Usa. Lettera al… - giu33liana : RT @HuffPostItalia: L’allarme recessione che la crisi di Governo non sa affrontare - HuffPostItalia : L’allarme recessione che la crisi di Governo non sa affrontare -