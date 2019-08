E sì | ora c’è anche una cuccia smart per cani e gatti di Xiaomi | costa circa 50 euro

Non c’è pace per il Huawei Mate X : l’azienda lo rimanda ancora : Speravamo di veder arrivare per settembre il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, purtroppo soggetto ad un ulteriore ritardo nella fase di lancio. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', a differenza del Mate 20 X 5G, che si è già fatto largo nei mercati di tutto il mondo, il flessibile si farà attendere ancora prima di essere regolarmente commercializzato. Il device è in fase di ottimizzazione e non sarà ...

Richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione» E c’è un messaggio nascosto per M5S e Pd : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : ecco che cosa c’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : date - programma - orari e tv. La formula del torneo - c’è Italia : L’Italia di Volley maschile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 imponendosi nel quadrangolare andato in scena a Bari e culminato col trionfo sulla Serbia. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando gli slavi con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale del Giappone dal 24 luglio ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - gli slavi ai raggi X. Una corazzata che fa paura - ma c’è qualche punto debole : Italia-Serbia, la partita più importante dell’anno: tutto o niente. Le due squadre si affronterannno questa sera (ore 21.15) al PalaFlorio di Bari nel match che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde verrà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020 dove sicuramente ci saranno Francia, Slovenia, Belgio, Germania e verosimilmente anche l’Olanda. ...

“Lady Gaga e Bradley Cooper a pranzo a Panarea” - ma dal ristorante negano : “Lei non c’era” : Il ristorante Da Pina, che avrebbe fatto da sfondo a un romantico pranzo a Panarea tra Bradley Cooper e Lady Gaga, conferma a Fanpage.it la presenza del divo hollywoodiano a pranzo il 6 agosto scorso ma nega fosse con la celebre popstar: “Era un tavolo da 14 persone. Con Cooper c’erano Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom. Lady Gaga non c’era”.Continua a leggere

“ora basta!”. Per Elena Santarelli è troppo : c’è di mezzo il dramma del figlio Giacomo : Elena Santarelli stavolta alza la voce. La bionda showgirl non ci sta più e ha deciso prendere una posizione netta. Per il futuro, sono tutti avvisati. Il nodo gordiano è tutto negli attacchi l’ex modella riceve quasi quotidianamente per la sua condizione fisica. Durante le ultime settimane infatti, Elena Santarelli ha postato delle fotografie dove appare in costume sfoggiando un fisico più che perfetto, tonico e muscoloso al punto giusto. Ma, ...

Governo al capolinea - Salvini : “Subito in Parlamento - maggioranza non c’è più. Andiamo al voto” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha deciso: la maggioranza non c'è più. Attraverso una nota fa sapere: "L'ho ribadito oggi al presidente Conte: Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori".Continua a leggere

