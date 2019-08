Dragon Ball Z | Kakarot | due nuovi gameplay teaser trailer si focalizzano sulla storia e

EVO 2019 : GO1 sconfigge SonicFox - il nuovo campione di Dragon Ball FighterZ scoppia a piangere dalla gioia : Durante l'EVO che si è tenuto questo fine settimana, tra i tanti videogiochi presenti c'era anche Dragon Ball FighterZ. I due giocatori a scontrarsi sono stati Dominique "SonicFox" McLean e Goichi "GO1" Kishida.La partita è stata una ripetizione della finale di Dragon Ball FighterZ dello scorso anno: la coppia infatti si era già precedentemente scontrata con SonicFox che aveva raggiunto il primo posto. Ora invece le cose si sono ...

Dragon Ball FighterZ : ecco quando sarà disponibile Janemba : In occasione del torneo di Dragon Ball FighterZ dell'EVO 2019, Bandai Namco ha svelato la data di lancio del prossimo lottatore che si unirà al roster del gioco, Janemba. Janemba è uno degli antagonisti più amati dai fan della serie di Akira Toriyama. È apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: Fusion Reborn ("Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli inferi" nella versione italiana) del 1995. Nel lungometraggio Janemba mette alla ...

Dragon Ball Z Kakarot in nuovi screenshot - focus su Piccolo - Gohan - Frieza e altri : È stato un E3 2019 indubbiamente entusiasmante per i fan degli anime, visto l'annuncio di Dragon Ball Z Kakarot che è sostanzialmente arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno. Non erano attese nuove manovre videoludiche da parte degli addetti ai lavori, e forse è stato proprio questo il bello del reveal nel corso della fiera losangelina. Un titolo che prova a raccontare nuovamente le saghe più amate dalla community, sfruttando però questa ...

Giochi Dragon Ball Nintendo Switch : i migliori da comprare : In questa guida d’acquisto vi proponiamo i migliori Giochi Dragon Ball Nintendo Switch disponibili attualmente. Uno dei manga che ha riscosso un enorme successo è sicuramente l’opera del maestro Akira Toriyama. Con il passare del leggi di più...

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite è in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell'estate : Bandai Namco pubblicherà anche su Switch il suo Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, la versione free-to-play di Dragon Ball Xenoverse 2 lanciata per la prima volta per PlayStation 4 e Xbox One a marzo. Il gioco arriverà tramite il Nintendo eShop questa estate, come rivelato dall'ultimo numero di V-Jump.Stando alle notizie comparse in rete, però, sembra che questa versione sarà disponibile per un tempo limitato.I giocatori che scaricheranno Dragon Ball ...

L'action RPG Dragon Ball Z : Kakarot includerà Vegeta - Piccolo e Gohan tra i personaggi giocabili : A quanto pare, Goku non sarà l'unico personaggio giocabile nelL'action RPG sviluppato da CyberConnect2, Dragon Ball Z: Kakarot, come rivelato nell'ultimo numero di V-Jump.Vegeta, Piccolo e Gohan appariranno sia come personaggi giocabili che di supporto. Vegeta potrà essere utilizzato partendo dal Pianeta Namek.Chiaotzu, Tien Shinhan, Krillin e Yamcha appariranno come personaggi di supporto che risponderanno alle azioni del giocatore e potranno ...

Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato che a partire da domani 11 luglio sarà disponibile l'Ultra Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2.l'Ultra Pack 1 includerà:Oltre a questo sarà possibile anche acquistare l'Ultra Pack Set che include sia l'Ultra Pack 1 che 2. Per l'occasione inoltre è stato pubblicato anche un nuovo trailer che potete visionare di seguito.