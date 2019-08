Martina Nasoni | “L’idea mi spaventa” Perché è finita con Daniele

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 15 agosto 2019)parla dell’operazione e rivela: “L’idea mi spaventa”, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, si confessa in un’intervista a Spy in cui parla della sua vita, del successo ottenuto dopo il Gf, della fine della storia conDal Moro e di un fatto molto importante che dovrà affrontare., infatti, dovrà sottoporsi a un intervento molto delicato, ovvero la sostituzione del peacemaker che le era stato impiantato quando aveva solo 12 anni e a tal proposito ha rivelato: “L’idea mi spaventa, la mia è una malformazione degenerativa, non so come potrà reagire il mio corpo.” E poi ha ammesso che ci sono mille domande che le frullano in testa, a proposito del cambio del peacemaker. Ricordiamo cheproprio per questo è stata de(nella canzone di ...

