Mancano i cartelli e imperano i cretini | Milano ferma i monopattini

(Di giovedì 15 agosto 2019) Il 26 luglioaveva dato il via alla sperimentazione della micromobilità elettrica, definendo le aree dove era consentita la circolazione di, segway, hoverboard, skateboard e monoruote. L’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli era stato chiaro: “Un periodo per noi molto interessante. Ie gli altri micromezzi elettrici, al pari delle … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Dalla Rete Google News

L'Eco di Bergamo

A due anni dal riconoscimento Unesco, più ombre che luci per le Mura. Ancora non si è vista la targa in bronzo che indichi che sono Patrimonio dell'umanità.