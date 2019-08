Facebook paga operatori per trascrivere audio Messenger | e l’FBI potrebbe ‘perdonarla’

Facebook - Bloomberg : “Pagati operatori esterni per trascrivere audio di Messanger” : Facebook ha sempre negato, ma in realtà ha pagato centinaia di operatori esterni per trascrivere in testo i messaggi vocali trasmessi dagli utenti tramite la chat. La notizie viene riportata dall’agenzia Boomberg, alla quale è stata confermata dalla stessa azienda di Zuckerberg, che, dopo aver a lungo negato ha ammesso perché “autorizzati dagli utenti”. Anche l’azienda appaltatrice del servizio e i suoi dipendenti hanno ...

Facebook offre alle testate Usa di pagare milioni per le loro news : Facebook è disposto a pagare milioni di dollari l’anno alle testate giornalistiche: una commissione per avere il diritto di utilizzare titoli e estratti di articoli - o anche testi integrali - nell’ambito di una nuova sezione dedicata all’informazione

Saviano su Facebook : Morte carabiniere pretesto per propaganda : Lo scrittore si scaglia contro gli oppositori dell'accoglienza indiscriminata: "La Morte di Mario Cerciello Rega è già territorio saccheggiato dalla peggiore propaganda. La Morte di un carabiniere in servizio non può essere usata come orrido strumento politico contro i migranti". La tragedia del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, morto ieri a Roma dopo essere stato accoltellato ben 8 volte da un cittadino straniero, è stata commentata ...

Privacy - Facebook paga 5 miliardi e promette cambiamenti radicali : Lo scandalo Cambridge Analytica, che nella primavera del 2018 ha messo a dura prova la credibilità di Facebook, costa carissima al colosso di Menlo Park. Nelle ultime ore, la...

Mediterrana lancia una raccolta fondi su Facebook per pagare le multe. Sea Watch : "Dividiamo le donazioni per Carola" : L'armatore Alessandro Metz: " Abbiamo due navi sotto sequestro ma dobbiamo tornare in mare quanto prima". Già raccolti 30.000 euro, obiettivo a 300.000

Matera - blitz contro il caporalato : braccianti pagati 3 - 5 euro l'ora | Arruolati su Facebook e poi minacciati per lavorare : Quattro imprenditori indagati e cinque aziende agricole poste sotto sequestro. I braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno

Facebook lancia la criptovaluta Libra : «Pagamenti come inviare una foto». Da eBay a Vodafone - tutti gli operatori : Arriva Libra, la criptovaluta globale di Facebook: una nuova moneta elettronica che Mark Zuckerberg lancerà già nel 2020, come spiegato dallo stesso fondatore del social...

