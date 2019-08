De Boer si scusa per aver definito ridicola la parità salariale tra uomini e donne nel

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Aveva detto di considerare ladi retribuzione tra, nel calcio, “”, di non comprenderla. A due giorni da queste parole, l’ex calciatore ed ora tecnico dell’Atlanta United, Frank de, chiede. Sostiene diusato in modo errato la parola “” e dichiara di essere un fan del calcio femminile. “Io lo promuoverò sempre, spero di vedere sempre piùgiocare a calcio perché è lo sport che amo. Quel che penso è che se lese lo meritano, devono guadagnare, ma se vogliono guadagnare più degli, devono meritarselo, non c’è altro da dire. Ma definire tutto ciò ‘ridicolo’ è davvero troppo”. L'articolo Desiperlatranel calcio ilNapolista.

