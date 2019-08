Le condizioni di Marco Minniti per un accordo tra Pd e M5s

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) “Non si può avere paura del voto”, dice l'ex ministro dell'Interno ed esponente del Pd. Tanto più che “una mera alleanza tra Pd e M5s sarebbe l'arrocco degli sconfitti”, aggiunge in una lunga conversazione con Il Foglio e in mattinata una intervista a Radio Capital. Per il predecessore di Matteo Salvini al Viminale l'idea di partire dal voto sulla riduzione del numero dei parlamentari per poi stare a vedere se da cosa nasce cosa, non funziona”. Meglio, “da cosa non nasce cosa”. Il punto è semmai un altro, ed è che “si tratta di cambiare le ruote della macchina, tutte insieme e senza fermare la macchina. È una sfida ai limiti dell'impossibile. Ma è un'eventualità che una forza responsabile non può non considerare”, ma solo nel caso “il presidente della Repubblica, dopo l'apertura formale della crisi, dovesse valutare che ci sono le...

