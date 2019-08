El Paso, Usa e Messico collaboreranno

e Usa hanno concordato lo scambio di informazioni per le indagini sull'attacco armato del 3 agosto in un centro commerciale a El(Usa) in cui sono morte 22 persone, 8 delle quali messicane. Lo hanno riferito ieri fonti del governo messicano. Entrambi i governi hanno concordato di scambiare informazioni sulle rispettive indagini per collaborare senza intervenire nelle rispettive giurisdizioni.Si lavorerà con le comunità per prevenire i crimini di odio.(Di mercoledì 14 agosto 2019)