Caporalato | CIA Due Mari Taranto e Brindisi | “Ecco come innescare un circolo virtuoso”

Caporalato - un anno dopo strage nel Foggiano : i braccianti viaggiano ancora su furgoni-killer. Le foto delle decine di sequestri dei carabinieri : I furgoni killer circolano ancora nelle campagne del Foggiano . A un anno dalla strage dei migranti – in 12 morirono vicino a Lesina – sfruttati per la raccolta dei pomodori e delle angurie, i braccianti vengono ancora accompagnati illegalmente nei campi. I mezzi h anno sempre lo stesso aspetto: le panche in legno al posto dei sedili, le porte laterali saldate. La stretta dei carabinieri è nei numeri: 50 mezzi sequestrati dalla ...

Caporalato - decine di migranti in una masseria fatiscente con bagni all’aperto e brandine : polizia denuncia tre persone : Una masseria fatiscente, in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie decine di cittadini di origine africana usati come forza lavoro nei campi, è stata sequestrata a Meliccucco, nella piana di Gioia Tauro. La polizia ha denunciato tre persone. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e condotta da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nell’ambito dei ...