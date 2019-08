VIDEO – Diventa virale la rabbia di un Tomas Roncero contro Zidane

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il VIDEO Diventa virale dopo il caso del figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Incredibile furto in sella ad una moto : le immagini diventate virali in rete [VIDEO] : Un video postato da Caught on CCTV, che si diverte a giocare con i video registrati dalle telecamere a circuito chiuso di tutto il mondo, è diventato virale in rete. Nelle immagini, che potete vedere in fondo all’articolo, la telecamera riprende la scena di un marciapiede. Un uomo che cammina parlando al cellulare e un motociclista che arriva a parcheggiare accanto ad altre moto già in sosta. Nulla di male, verrebbe da pensare. Ma qualcosa fa ...

Avversarie in campo - fidanzate nella vita : Van Uytvanck e Minnen - il bacio dopo il match diventa virale [VIDEO] : Alison Van Uytvanck e Greet Minnen hanno disputato il primo match tra fidanzate nel torneo di Karlsruhe: il bacio fra le due nel post match è diventato subito virale Dal challenger di Karlsruhe arriva una bellissima storia. Alison Van Uytvanck e Greet Minnen si sono affrontate per la prima volta da… fidanzate! Per uno strano scherzo del tabellone le due ragazze, fidanzate da 3 anni e dichiaratamente omosessuali, si sono ritrovate ...

Tour de France – Bernal brinda con il Team Ineos ma… spunta Sagan : gli sfottò diventano virali [VIDEO] : Egan Bernal brinda con il Team Ineos dopo la vittoria del Tour de France: alle loro spalle spunta Peter Sagan che ruba la scena con imitazioni e strane movenze Ultima tappa del Tour de France nella classica domenica, la terza, quella che farà calare il sipario sulla Grande Boucle. È la passerella del vincitore, Egan Bernal, che si lascia andare al canonico brindisi insieme all’ammiraglia e al resto del Team Ineos. In posa per la foto ...

Keanu Reeves diventa Bruce Lee in Matrix nel VIDEO deepfake! : Keanu Reeves si trasforma in Bruce Lee grazie alla tecnologia deepfake in una famosa scena di Matrix. L’effetto è sensazionale! Keanu Reeves assume le sembianze di Bruce Lee nell’action movie “Matrix“? In un eclatante video deepfake che trovi alla fine dell’articolo… Bruce Lee prende il posto di Keanu Reeves in Matrix grazie a un video deepfake pubblicato ... Leggi tuttoKeanu Reeves diventa Bruce Lee in ...

La Robin di Maya Thurman Hawke in Stranger Things 3 è diventata lesbica solo in corso d’opera (VIDEO) : Decisamente la rivelazione di questa stagione della serie, Maya Thurman Hawke in Stranger Things 3 ha interpretato la liceale omosessuale Robin Buckley, coinvolta nei misteri del Sottosopra e nella lotta al Mind Flayer per via del suo rapporto nemici/amici con Steve. Sin dal debutto della stagione su Netflix, il suo personaggio è stato uno dei più acclamati sui social, nonostante fosse nuovo di zecca. L'attrice, figlia di Uma Thurman e ...

Spider-Man supera Batman : Arkham City e diventa il VIDEOgioco di supereroi più venduto negli USA : Lo scorso anno Spider-Man si è rivelato un enorme successo per Sony. Con il suo brillante gameplay e il combattimento fluido è stato amato da quasi tutti coloro che lo hanno giocato, e questo, combinato con il fatto che si basava su una delle proprietà più immediatamente riconoscibili al mondo attraverso tutti i media, ha portato il gioco ad ottenere vendite impressionanti.In precedenza il punto di riferimento per un buon gioco di supereroi era ...

Stasera l’Eclissi - la Luna diventa rossa : le immagini dall’Italia - diretta streaming da Roma del Virtual Telescope [VIDEO LIVE] : Stanotte è protagonista l’eclissi di Luna: uno spettacolo visibile dall’Italia. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà il satellite a partire dalle 20:42. Il massimo dell’Eclissi verrà osservato alle 23:30. Si ricordi che l’eclissi sarà parziale e di conseguenza non tutto il lato visibile della Luna sarà ...

Stranger Things - ecco il VIDEO in cui Hopper diventa Magnum Pi : http://www.youtube.com/watch?v=9ILTNsXi_7k Ormai è risaputo, le citazioni e i riferimenti contenuti in Stranger Things per quanto riguarda la cultura pop degli anni Ottanta sono innumerevoli. Ma nella terza stagione a colpire particolarmente gli spettatori è stato l’accostamento di uno dei personaggi più carismatici (e controversi) della serie con un protagonista assoluto dalle televisione di quel decennio: stiamo parlando dello sceriffo ...

Le ricette di The Legend of Zelda : Breath Of The Wild diventano realtà in questo VIDEO : All'interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link non si ciba più di sole pozioni, ma ha imparato addirittura a cucinare. Ma il cibo preparato dal nostro prescelto dagli dei è così buono nella vita reale? Qualcuno ci ha provato e come prova ha pubblicato un video.Polygon assieme ad Adam Moussa di Eater ha provato a cucinare tutte e 78 le ricette presenti nel gioco, tenendo conto di tre regole: la prima vieta di inserire qualsiasi ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : il VIDEO su IG del bacio in barca diventa virale : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quando si sono ritrovati, sono più innamorati che mai. I due coniugi sono diventati inseparabili. Addirittura i rumors parlano di un imminente matrimonio tra i due, che si svolgerà sull’isola iberica. Lo stesso conduttore di Made in Sud ha anche confermato di aver avviato i lavori, per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Belen, da quando è tornata attiva sui social, sta infiammando il web. ...

Terminator 2 - Sylvester Stallone diventa Arnold Schwarzenegger nel VIDEO deepfake! : Terminator 2, Sylvester Stallone al posto di Arnold Schwarzenegger in uno spettacolare video deepfake! Terminator 2 – Nel divertente video dedicato al film d’azione e realizzato da Ctrl Shift Face, il T-800 ha il volto di Sylvester Stallone. Guarda subito la clip! Il sogno di tanti fan di vedere Sylvester Stallone in Terminator 2 si avvera grazie all’uso della tecnologia deepfake. Nel ... Leggi tuttoTerminator 2, ...

Parma - Barillà scatenato : lo scherzo in allenamento diventa virale [VIDEO] : Il Parma è al lavoro per preparare la prossima stagione, l’intenzione del club è quella di migliorare il risultato dell’ultimo campionato, per questo motivo la dirigenza sta lavorando intensamente per costruire una squadra all’altezza. Si candida ad essere protagonista il centrocampista Antonino Barillà, il calciatore rappresenta ormai una sicurezza per l’allenatore D’Aversa, l’ultima stagione è stata ...

Mondiale femminile - la festa degli USA diventa hot : calciatrici scatenate nello spogliatoio [VIDEO] : Nella giornata di ieri si è disputata la finale del Mondiale femminile, sono scese in campo Usa e Olanda che hanno dato vita ad una partita scoppiettante che ha regalato emozioni, successo per Rapinoe e compagne in una partita che non è stata mai in discussione, alla fine ha vinto la squadra più forte e la netta favorita della vigilia. Gli USA hanno dimostrato uno strapotere fisico ma anche una maggiore qualità tecnica rispetto alle altre ...