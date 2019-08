Stress | dovremmo piangere più spesso | trattenere le lacrime genera dei disturbi

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Si dice chenon serva a nulla, che sia inutilesul latte versato, e che versarefaccia male alla salute fisica e psicologica. La scienza però non è d' accordo, perché è dimostrato che il pianto ha un suo effetto benefico inle, ed in particolare sul cuore, sulla press

Valeria_sonoio : @Stelio_Bonsegna @iolanda_pitti Di fatto dovremmo bloccarli e non 'accompagnarli' in porto, ma la Trenta non lo fa… -