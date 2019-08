Pesaro | camion travolge auto | gravissimo un bimbo di 6 anni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Un drammatico incidente stradale si è verificato nei pressi della città die ha causato il ferimento di un bambino di soli 6di vita. Nello scontro sono rimasti coinvolto une un'vettura dove si trovava il piccolo insieme ai sui genitori. Nello scontro il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato. Anche la madre del piccolo è stata ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale per tutte le cure del caso. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine., grave sinistro: ferito un bambino Nella serata di domenica 11 agosto, un grave incidente stradale si è verificato nelle vicinanza della città di, sull'strada A14, in prossimità del chilometro 148 direzione sud, all'altezza di Gradara. Dalle ultime notizie che ci sono giunte sembrerebbe che nello scontro siano rimasti ...

EliseoBonanno : Batte la testa mentre scarica il camion: è grave Arriva l'eliambulanza - EliseoBonanno : Batte la testa mentre scarica il camion: è grave Arriva l'eliambulanza - magicaGrmente22 : Tenetevi le mutande che qui va tutto all'estero !! Il Museo Morbidelli non c’è più! Le moto vanno in Inghilterra… -