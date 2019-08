Lukaku | che fatica con Conte | “all’Inter allenamenti più duri che in Inghilterra Cibo

Manchester United - Solskjaer in vista dell’esordio : l’addio di Lukaku e la conferma di Pogba : “Per Lukaku era tempo di andare. E’ stato un buon affare per tutti. Ha avuto qualche fastidio nel ritiro e non ha partecipato per questo. Gli auguro un buon inizio di stagione con l’Inter”. Sono le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United dopo l’addio di Romelu Lukaku, direzione Inter. “La crescita Mason Greenwood con un altro attaccante qui sarebbe stata piu’ ...

Inter - palla lunga e... Romelu Lukaku : come giocherà la squadra di Antonio Conte : Grande. Grosso (qualche maligno sostiene anche grasso; Gary Neville per esempio, bandiera del Manchester United, ha twittato: «Ha ammesso di essere stato in sovrappeso! È sopra i 100 kg! Segnerà tanti gol e farà bene all' Inter, ma la mancanza di professionalità è contagiosa»). Potente. Ma anche vel

Inter - Lukaku prende il 9 di Icardi : «Qui anche per Conte» : Romelu Lukaku scalza Mauro Icardi e si prende il numero 9 dell’Inter. Dopo sei stagioni cambia così il proprietario della maglia da centravanti, che dal 2013/14 era sulle spalle dell’argentino, come reso noto con un tweet dal club. Un ulteriore messaggio della società nerazzurro all’ex capitano, sempre più ai margini tanto da rimanere senza numero […] L'articolo Inter, Lukaku prende il 9 di Icardi: «Qui anche per Conte» è ...

Lukaku : “L’Inter non è per tutti - ecco perché sono qui” : Accoglienza trionfale per Lukaku arrivato nella notte a Milano. L'intesa tra il club nerazzurro ed il Manchester United è stata trovata con offerta da 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Decisivo il lavoro dell'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ha passato la giornata a Londra per convincere il Manchester United. L'intesa è stata sugellate da una immagine, pubblicata sul profilo ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

Calciomercato 8 agosto giovedì : Lukaku-Inter - visite mediche e ufficialità. Juve - Dybala tolto dal mercato! Milan-Modric - stop! Cagliari - ecco Nandez : oggi l’ufficialità : Calciomercato 8 agosto- ecco tutte le trattative di oggi giovedì 8 agosto. INTER– Lukaku è arrivato a Milano a tarda sera. Via all’inizio della nuova avventura. oggi visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Il bomber nerazzurro percepirà circa 9 milioni di euro all’anno. Detto questo, Inter forte anche su Dzeko: l’attaccante della […] L'articolo Calciomercato 8 agosto giovedì: Lukaku-Inter, ...

La trattativa che porterà Lukaku all’Inter si è finalmente sbloccata : Alla fine la trattativa che porterà Lukaku all’Inter si è finalmente sbloccata. Il gigante belga sarà un giocatore dell’Inter. L’accordo

Lukaku - neanche il tempo di arrivare… che bocciatura da Moratti : “Icardi è più forte - l’Inter si è incartata” : Romelu Lukaku all’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidente Moratti storce il naso e preferisce Icardi Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United. neanche il tempo di arrivare a Milano però, che il bomber belga ha ...

Lukaku INTER : TRATTATIVA IN CORSO/ Manchester United vicino al sì : l'ultima offerta : LUKAKU-INTER, accordo vicino con il Manchester United: superata la concorrenza della Juventus per il belga. Affare da 83 milioni di euro.

Mercato - offensiva Inter al Manchester : quasi fatta per Lukaku sulla base di 70 milioni : L'Inter e Lukaku sembrano finalmente vicini, forse come non mai. Questa autentica 'telenovela' sportiva, iniziata settanta giorni fa e data per finita diverse volte, sembra ad un passo dalla sua conclusione nonostante non sia ancora detta l'ultima parola. L'agente del giocatore è in Inghilterra per portare a conclusione l'affare e accontentare Antonio Conte, che ha sempre dichiarato come l'attaccante belga sia un obiettivo fondamentale della ...

Calciomercato Inter - è fatta per l’arrivo di Lukaku : le cifre e i dettagli dell’accordo con il Manchester United : Le due società hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento in nerazzurro del centravanti belga L’Inter ha finalmente chiuso l’operazione Lukaku con il Manchester United, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con i Red Devils per il trasferimento dell’attaccante belga. LaPresse/Reuters Mancano solo le firme sui documenti che le parti si stanno scambiando in questi minuti, dopodiché il giocatore ...

Calciomercato Inter - nuova offerta al Manchester United per Lukaku : fumata bianca vicinissima : Il club nerazzurro ha aumentato l’offerta per l’attaccante belga e nelle prossime ore attende una risposta L’Inter è vicinissima a chiudere per Romelu Lukaku, il club nerazzurro infatti ha presentato un’altra offerta al Manchester United molto più alta rispetto a quelle precedenti. AFP/LaPresse Si parla di 70 milioni cash, a cui vanno aggiunti ulteriori bonus che porterebbero la cifra agli 83 richiesti dal club ...