FUNERALI DI DIABOLIK Fabrizio Piscitelli | la morte non è una celebrazione di potere

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i FUNERALI. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

Riconosciuta la salma di "Diabolik". FUNERALI saltati - nessuno si è presentato : A quanto apprende dall’Adnkronos da fonti di polizia, la famiglia di Fabrizio Piscitelli, Diabolik, l’ultras laziale ucciso mercoledì scorso a Roma, ha effettuato in queste ore il riconoscimento della salma all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata. Intanto una folla di giornalisti e tre blindati della polizia presidiano l’ingresso principale del cimitero Flaminio dove alle sei era programmato, ...

Omicidio Diabolik - la famiglia non si presenta ai FUNERALI in polemica con il questore. Ma a Tor Vergata la vedova riconosce la salma : Ieri la vedova di Fabrizio Piscitelli, capo degli irriducibili ultrà della Lazio, ucciso lo scorso 7 agosto, aveva chiesto a tutti gli amici e dunque a tutta la numerosissima tifoseria di non partecipare

Diabolik - salma resta a disposizione famiglia : FUNERALI in forse : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Domani i funerali in forma privata di Fabrizio ‘Diabolik’ Piscitelli, il leader degli Irriducibili, , rischiano fortemente di non tenersi. Il quadro si è così delineato al termine di una giornata convulsa. Nel pomeriggio la famiglia del tifoso laziale ha appreso la notizia del respingimento della richiesta di sospensiva, presentata al Tar dai legali dei Piscitelli contro l’ordinanza, ...

Diabolik - Tar conferma veto Questura Roma : “FUNERALI privati”. La famiglia : “Li disertiamo”. Ultras da tutta Europa - timori per il derby : Il provvedimento della Questura di Roma resta in vigore. La famiglia mostra il suo disappunto e annuncia che non sarà presente al funerale, chiedendo “a tutti quelli che volevano bene a Fabrizio” di non partecipare”. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della famiglia di Fabrizio Piscitelli, di ottenere i funerali del proprio congiunto non in forma privata, dopo il divieto della Questura per motivi di ordine pubblico. ...

Cicchitto : vietare FUNERALI DIABOLIK potrebbe creare altri problemi : Roma – “La decisione di vietare i funerali di Fabrizio Piscitelli e’ sbagliata e rischia anzi di creare davvero problemi di ordine pubblico. Indipendentemente dal giudizio che si puo’ dare su una persona, la morte e’ comunque sacra e la Famiglia e gli amici legati a quella persona hanno il diritto di ricordarla in forme sobrie ma autentiche”. Cosi’ Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e ...

Diabolik - sfida sui FUNERALI : ultrà pronti a violare i divieti : ROMA Un funerale imposto? Mai. I familiari di Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, 53 anni, il capo ultrà della Lazio ucciso mercoledì con un proiettile alla nuca a Roma,...