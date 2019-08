Di Maio | per colpa di Salvini salteranno reddito di cittadinanza e quota 100

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no

"Il capitano ha abbandonato la nave". Perché - secondo Di Maio - Salvini ha aperto la crisi : "Nemmeno 24 ore e Salvini è tornato da Berlusconi. Noi abbiamo dato speranza a questo Paese, un'opportunità alla Lega di poter cambiare. Salvini ha deciso di tornare all'ovile. Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore". Luigi Di Maio durante l'assemblea dei gruppi M5s, sfida il vicepremier leghista. "La Lega faccia dimettere tutti i suoi ministri da questo Governo", ha detto Di Maio, a quanto si ...

Di Maio : solo Mattarella decide per voto : 12.41 "Salvini ha tradito milioni di italiani, ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi". Così il leader M5S Di Maio ai suoi parlamentari. "Agli italiani ha detto 'state sereni',pagherà un caro prezzo". "In meno di 24 ore Salvini è tornato da Berlusconi.Andranno dal notaio per firmare un patto che assicuri seggi a Berlusconi.Come 20 anni fa,Salvini svenderà la Lega",aggiunge. "solo Mattarella decide se e quando votare". I ...

Di Maio : l'unica apertura che ci interessa è il taglio dei parlamentari : "Volevo dirvi che domattina sarò a Roma con tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Se ce ne sarà bisogno staremo lì anche a Ferragosto. Dobbiamo tagliare i 345 parlamentari. Siamo ad un passo. Bastano due ore! l'unica apertura che ci interessa è questa, la chiediamo a tutte le forze politiche". Lo dice su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "l'unica apertura da fare è al buon senso. Tagliamo 345 poltrone. ...

Di Maio : a oltranza per taglio onorevoli : 20.24 "Domattina sarò a Roma con tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Se ce ne sarà bisogno staremo lì anche a Ferragosto. dobbiamo tagliare i 345parlamentari. Siamo ad un passo. Bastano due ore! L'unica apertura che ci interessa è questa, la chiediamo a tutte le forze politiche". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio confermando la posizione dei Cinquestelle: prima di tornare alle urne occorre il sì finale al ddl per il ...

Di Maio si mette nelle mani di Mattarella per un "governo del presidente" : E pensare che volevano l’impeachment. Ora invece Sergio Mattarella è l’àncora di salvezza a cui si aggrappa il Movimento 5 Stelle per dare un futuro alla legislatura e a se stesso senza troppi traumi interiori. Ormai tra i pentastellati l’idea di un governo di scopo, che tagli il numero dei parlamentari, riscriva la legge elettorale e approvi la nuova legge di bilancio, è stata sdoganata. E si è ...

Crisi del SalviMaio - non perdiamo l’occasione di realizzare un vero cambiamento : Alla fine si è verificato quello che tutte le persone ragionevoli, compreso il sottoscritto, avevano previsto. Il Salvimaio, mostruoso ircocervo sorretto unicamente dall’opportunismo dei suoi artefici, non ha retto alla prova dei fatti, data l’esistenza di due disegni inconciliabili, che si sono scontrati con intensità crescente e su di un numero crescente di questioni. L’espediente del contratto si è rivelato per quello che è ...

"Una crisi ora sarebbe assurda e pericolosa" - dice Luigi Di Maio : "Dopo un anno di fatiche e anche di speranza, non vi meritavate che qualcuno aprisse una crisi di Governo l'8 agosto. Perché una crisi di governo ora è assurda, ma soprattutto è pericolosa. Porta con sé la preoccupazione che a dicembre possa aumentare l'Iva. Che possa saltare Quota 100 per chi voleva andare in pensione o che possa scomparire la tassazione al 15% per chi ha una partita Iva. Perché causare tutto questo? La ...

Di Maio : 'Crisi assurda e pericolosa'E apre a un governo del presidente : Luigi Di Maio torna a parlare dopo lo stop alle elezioni da parte di Beppe Grillo e l'invito di Matteo Renzi a un governo di scopo anche con il M5s. E il suo post ribadisce che il M5s intende come prima cosa operare il taglio dei parlamentari per poi passare al voto di fiducia su Conte. Infine un riferimento al presidente della Repubblica Mattarella e alle sue scelte. Un riferimento che dunque sembra poter anche lasciare aperta la porta a ...

Luigi Di Maio al capolinea - il piano dei Cinque Stelle per le elezioni : chi sarà il nuovo premier : "Da oggi le decisioni le prendiamo insieme. Ma ognuno di noi dovrà rispettare e tenere per sé quel che viene detto in questa stanza". Luigi Di Maio fino ad ora ha sempre preso da solo le decisioni portando il Movimento 5 Stelle a perdere due terzi dei consensi. Motivo, questo, per cui il leader gril

Luigi Di Maio : "Oggi raccogliamo le firme per il taglio dei parlamentari. Facciamolo subito - poi il voto" : Prima il voto definitivo sul taglio dei parlamentari, poi il voto. Lo ribadisce Luigi Di Maio che in un post su Facebook annuncia: “Stamattina inizieremo a raccogliere le firme tra i parlamentari per chiedere la calendarizzazione d’emergenza alla Camera del taglio dei parlamentari”. L’appello, spiega, è rivolto a “tutte le forze politiche”. Una mossa, questa, che oltre a portare a compimento una riforma ...

Luigi Di Maio - l'alleanza surreale Pd-M5s : ecco il piano per nominare Roberto Fico premier : I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l'annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c'è anche quella più remota e inverosim