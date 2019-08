Calcio | Supercoppa Europea L’arbitro Frappart | “Non abbiamo paura | voglio essere un

Rivoluzione nel Calcio : un arbitro donna per la Supercoppa (dei maschi) : Un arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn arbitro donna per la SupercoppaUn ...

Calcio in tv : Supercoppa di Germania su Sky; le amichevoli in tv : Calcio in tv sabato 3 agosto. Su Sky Sport la Supercoppa di Germania Bayern Monaco – Borussia Dortmund Le amichevoli estive delle squadre italiane Calcio in tv sabato 3 agosto – La stagione calcistica 2019/20 è già iniziata, tra calendario e prime partite annunciante in tv (leggi qui), c’è chi come il Torino ha già superato un primo turno di qualificazione all’Europa League. Intanto le altre squadre italiane sono ...

Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania : Borussia Dortmund vs Bayern Monaco : In palio c'è il primo trofeo della stagione ma, di fatto, la SuperCoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che si gioca sabato 3 in casa dei gialloneri al 'Westfalenstadion', apre di fatto la stagione del Calcio che conta. È la più classica delle sfide del Calcio tedesco, non per niente è denominata “Der Klassiker”. Al Signal Iduna Park di Dotrmund, a contendersi il trofeo saranno, infatti, ...