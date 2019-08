Zeppe | jeans e maglia | come mixare questi tre capi

Fonte : dilei

(Di lunedì 12 agosto 2019) Questa settimana rispondo a Donatella, che mi ha chiesto qualche idea di stile casual e informale in cuitre pezzi base:e maglie. Non conoscendola di persona, quindi non sapendo quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, mi sono limitata a darle delle idee di look che possano essere valide un po’ per tutte. Eccole qui!Castañer,Re/Done, blusa Etro, borsa Sensi Studio, occhiali Havaianas: look bon ton Contre semplici, i look che si possono realizzare sono diversi. Se vogliamo adottare uno stile un po’ bon ton, basterà indossare unapiù assimilabile ad una blusa, in tessuto leggero e svolazzante, magari con qualche inserto in pizzo o macramè, perfetto per l’estate. I colori neutri rendono tutto l’insieme più omogeneo e sobrio. Per quanto riguarda le, potete anche optare per una ...

JOYCEDlVlSlON : Ogni tanto, ciclicamente, ritornano. Come i jeans a zampa d'elefante, le spalline, le zeppe, i dischi in vinile, il… -