Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura Torniamo a parlare della crisi di governo inciucio governo istituzionale akor Vicchio esecutivo di transizione di scopo le possibilità sono aperte le scenari susseguono di giorno in giorno oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo in Senato per decidere tempi e modalità del dibattito sulle mozioni di sfiducia al premier Giuseppe Conte al ...

Governo Ultime Notizie : “Elezioni subito? Folle” - parla Renzi : Governo ultime notizie: “Elezioni subito? Folle”, parla Renzi Sul Governo ultime notizie riportano le reazioni delle opposizioni alle varie alternative proposte dopo l’ufficializzazione della crisi di Governo. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti si dice favorevole al voto, ma Matteo Renzi frena. In un’intervista al Corriere, infatti, ha definito “Folle” l’idea di andare a votare nell’immediato, preferendo a questa ...

Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione non è Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio lo spread tra Btp e Bund tedesco a via la settimana 233 punti base in ribasso rispetto e 238 segnate la chiusura di venerdì giornata durante la quale il differenziale era arrivato a quota 240 punti con una chiamata di oltre 30 punti in 24 ore rendimento del titolo decennale italiano scende al 177 * sullo sfondo la crisi ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione a Francesco Vitale in studio e due giorni della crisi nel governo l’ipotesi del voto subito appare meno certa Di Maio fissato punti prima il taglio dei parlamentari poi il voto sul conto infine decide Mattarella senti rilancia il governo istituzionale Zingaretti 3019 accordi con i cinque stelle Salvini Lanciano gli italiani vogliono domani la conferenza dei capigruppo fico ...

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio avanti verso il voto politico non si deve perdere tempo e niente inciuci perché L’Italia sarà salvata proprio dalla gente che vota e la nostra manovra È già pronta Il libro della chiede l’immediata convocazione delle camere fiducioso anche nel capo dello Stato che invece ha ben chiaro il bene dell’Italia respinge ogni ipotesi ...