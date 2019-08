Udinese | 9 reti in amichevole | protagonista Teodorczyk FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) L’si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Finisce 9-2 il test match di Casarsa della Delizia a favore dell’sul San Luigi. Partita bella e vivace soprattutto perché i bianconeri hanno mostrato un bel gioco, puntando sulla velocità e sulla rapidità di esecuzione in fase offensiva. Mister Tudor sceglie il modulo 3-5-2 con Nicolas in porta; difesa a tre con Sierralta, Becao e Nuytinck; a centrocampo Barak, Mandragora e Bali, Matos e Mallè esterni;e Nestorosvski in avanti. Il match si apre al 5′ con la rete fallita da Cottiga, ipnotizzato dall’ottimo intervento di Nicolas che di piede sventa la minaccia, mentre al 6′ Barak servito da Balic calcia fuori di sinistro sull’esterno della rete. Ottavo minuto, Disnan in diagonale porta in vantaggio il San Luigi. La reazione ...

