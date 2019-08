System Shock 2 | Enhanced Edition annunciato da Nightdive Studios

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 12 agosto 2019)sta lavorando ad una versione potenziata e migliorata del classico2.Lo studio, specializzato in edizioni migliorate di giochi come Turok, Forsaken e l'originale(su cui stanno anche lavorando su un remake completo), hal'intenzione di pubblicare2:.L'annuncio è stato fatto attraverso i canali social, in particolare su Twitter. Attualmente lo studio non ha dichiarato nient'altro, ma i fan sperano che questo secondo capitolo riceva lo stesso trattamento del primo. Come l'originale, anche questa versione potrebbe essere disponibile esclusivamente su PC, anche se questa notizia non è ancora stata confermata.Leggi altro...

