Salvini tende una mano a Berlusconi ma anche alla fronda 5 stelle

Conte avverte Salvini - e lascia intendere di avere alle spalle Mattarella : Roma. A volte anche la scelta dei verbi, l’insistenza ossessiva sulla prima persona, è sintomatica delle ansie di un uomo. E appena Giuseppe Conte comincia il suo discorso – un po’ storpiando Luigi Tenco, come in un’altra solenne circostanza aveva fatto il suo precedessore Paolo Gentiloni – si capis

Olimpiadi 2026 - M5S attacca Salvini : 'Era contrario' e Sala pretende correttezza : I XXV Giochi olimpici invernali 2026 saranno ospitati dall'Italia. Milano e Cortina d'Ampezzo sono riuscite a sconfiggere le rivali Stoccolma e Aare ed hanno ottenuto l'agognata assegnazione delle Olimpiadi. Una vittoria non solo per Lombardia e Veneto, ma per tutto il Paese. E mentre il sindaco Giuseppe Sala, accolto in consiglio comunale con una standing ovation, ha detto di volersi mettere subito al lavoro, tra M5S e Matteo Salvini, è ancora ...