Il remake di MediEvil in azione in un nuovo video gameplay off-screen

Il gameplay di MediEvil remake su PS4 in nuovi video in attesa dell’uscita : Tutti coloro che attendono con impazienza MediEvil Remake saranno felici di sapere che nelle giornata di oggi, 5 agosto, sono apparsi online dei filmati realmente interessanti. Filmati che mettono ancora una volta in evidenza il gameplay del rifacimento del classico anni '90 - apparso per la prima volta sulla mitica PSX -, indirizzato alle nostre fedeli PlayStation 4. Il videogame di casa Sony è infatti tra i protagonisti indiscussi del ...