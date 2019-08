Giovanna Borbonese è morta dopo una malattia | ecco chi era

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 12 agosto 2019)unachi era Èa soli 56 anni, figlia di Umberto, da cui aveva ereditato il marchio delle borse in occhio di pernice. La causa della sua dipartita, avvenuta così presto, è da addursi a una, che tuttavia per il momento non è ancora nota, ma che ha portato via, soprannominata “la signora delle borse”. Andiamo a vedere chi era in un breve profilo biografico. Gli inizi del brandPer scoprire chi erabisogna andare a oltre un secolo fa, nel 1910, quando a Torino nasceva quella che nel tempo sarebbe diventata una delle più importanti case di moda italiane e dunque simboli del made in Italy:. Un marchio nato dall’idea di Lucia Lorenzoni Ginestrone e poi passata in eredità al figlio Umberto, che assieme al socio Edoardo Calcagno guiderà la società per tutto ...

