Epstein aveva un diario segreto che ora fa tremare i potenti d’America

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roberta Damiata Spunta undoveavrebbe appuntato minuziosamente da anni, tutti gli incontri e i nomi dei suoi amici. E questa rivelazione ha gettato nel panico molto suoi "ex soci" Le centinaia di pagine desecretate dai giudici sull'inchiesta delle "schiave sessuali", in cui è stato coinvolto il miliardario pedofilo Jeffrey, stanno facendomolti. Ora, però, c’è una ragione in più per preoccuparsi, perché Jeffreyil pedofilo che si è suicidato in carcere, sembra tenesse uncon tutte le informazione sulle sueamicizie. La notizia è stata data al “Mirror”, da una fonte che ben conoscevae le sue amicizie famose come quella con Bill Clinton, Donald Trump o il principe Andrea. Questoveniva considerato da lui come una “polizia assicurativa”, in caso qualcosa fosse andato storto, e ...

IULGIO : RT @_DAGOSPIA_: ALT! JEFFREY EPSTEIN AVEVA UN DIARIO SEGRETO IN CUI SCRIVEVA INFORMAZIONI SULLE SUE AMICIZIE... - alpardu : RT @Wikileaks_Ita: #EpsteinFiles 'la #Maxwell andava a prendere Bill con un enorme elicottero nero che Epstein gli aveva comprato.Bill avev… - infolliteras : RT @_DAGOSPIA_: ALT! JEFFREY EPSTEIN AVEVA UN DIARIO SEGRETO IN CUI SCRIVEVA INFORMAZIONI SULLE SUE AMICIZIE... -