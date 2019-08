SOS Calcio Schedatura per tutti i tifosi | niente settori ultras | trasferte libere

Calciomercato - le notizie del giorno – I nomi per il SOStituto di Donnarumma - Perisic lascia l’Inter : Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul Calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa dell’Atletico Madrid, potrebbe essere il nuovo ...

Calciomercato Milan – Il PSG torna su Donnarumma : da Perin alle piste estere - tutti i nomi per SOStituirlo : Il PSG torna a tentare Donnarumma: il Milan pensa ad una ghiotta plusvalenza e stila una lista di possibili sostituti Non è estate di Calciomercato se Gigio Donnarumma non finisce in orbita PSG. Ceduto Trapp al Francoforte, il club parigini è rimasto con il solo Areola che non dà le garanzie necessarie. Leonardo vorrebbe portare a Parigi Donnarumma, visto al Milan fino a qualche settimana fa come dirigente. I rossoneri non si siedono a ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg? I nomi dell’eventuale SOStituto [FOTO] : Calciomercato Milan – Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul Calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa ...

Calciomercato - Pulgar alla Fiorentina : i nomi al Bologna per il SOStituto - la nuova squadra di Welbeck : Altro colpo di mercato per la Fiorentina che sta costruendo una squadra sempre più competitiva, è fatta anche per il centrocampista Erick Pulgar che arriva dal Bologna per una cifra di 10 milioni di euro. Il club rossoblu adesso si è messo alla ricerca di un sostituto all’altezza ed in nomi sul taccuino sono quelli di Prcic del Levante, Hendrix del PSV e Dominguez del Velez, da questi tre nomi uscirà il nuovo centrocampista del ...

Calciomercato Genoa - è Rajkovic il SOStituto di Zukanovic : Calciomercato Genoa – Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto ...

Calciomercato Juventus : via Khedira e Matuidi - il SOStituto è TOP : Calciomercato Juventus – La società bianconera è a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, ma prima dell’arrivo dei rinforzi, c’è da pensare alle cessioni. Proprio a tal proposito, dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot, si pensa ad un nuovo importantissimo innesto. Nelle ultime ore, il lavoro di Paratici è […] More

Calciomercato Milan - SOSpiro di sollievo per Theo Hernandez : le ultime sull’infortunio del francese : Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore del Milan hanno escluso lesioni o fratture, dunque il francese sarà pronto per l’inizio del campionato sospiro di sollievo per il Milan e Marco Giampaolo, l’infortunio alla caviglia subito da Theo Hernandez nel match contro il Bayern Monaco non è grave. AFP/LaPresse Gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore a Boston hanno escluso lesioni o fratture all’articolazione, ...

Calciomercato Inter News/ Conte boccia Perisic : i papabili SOStituti - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News. Secondo quanto riferito dai colleghi della carta stampata spagnola, Gareth Bale sarebbe stato offerto ai nerazzurri

Calciomercato Atalanta - l’11 è da Champions : il SOStituto di Mancini - tre nuovi innesti per Gasperini [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la prossima stagione, una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Atalanta, i nerazzurri rappresentano ormai una big del calcio italiano ed adesso si preparano anche per disputare la prossima Champions League, un traguardo raggiunto grazie alle competenze della dirigenza, ad un grande allenatore ed un gruppo di calciatori ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : via il 25 agosto - si chiude il 24 maggio. Tre turni infrasettimanali - quattro SOSte per la Nazionale : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 per quanto concerne la Serie A di Calcio: si parte il 25 agosto, mentre il massimo campionato italiano terminerà il 24 maggio (data non molto lontana dall’inizio dei Euro 2020, il 12 giugno). Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ...

Calciomercato Inter News/ Lo United ha già SOStituito Lukaku! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 15 luglio 2019: il Manchester United ha trovato il sostituto di Romelu Lukaku. Roberto Gagliardini rimane

Calciomercato Atalanta - Mancini sul piede di partenza : due nomi per la SOStituzione : Calciomercato Atalanta – La Roma è ad un passo da Gianluca Mancini. L’affare si chiuderà per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. L’Atalanta non aspetta ed ha iniziato a guardarsi intorno per cercare l’erede del difensore centrale. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea ha individuato due profili che potrebbero fare al proprio caso. Il primo, per il quale è stata già avviata una trattativa, è Sergi Gomez, difensore ...

Calciomercato Roma - Bailey per SOStituire El Shaarawy : Schick nell’affare : La Roma vuole sostituire El Shaarawy: in cima alla lista c’è Leon Bailey, ala sinistra del Bayer Leverkusen. Schick può entrare nell’affare.“powered by Goal”La partenza di Stephan El Shaarawy verso la Cina lascia alla Roma un vuoto da colmare in attacco. La dirigenza sembra avere però già individuato il sostituto: Leon Bailey.Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, i giallorossi avrebbero deciso di puntare forte sul ...

Calciomercato Sassuolo - Toljan è il SOStituto di Lirola : c’è l’accordo col Borussia Dortmund : Sarà Jeremy Toljan il sostituto di Lirola nel Sassuolo: il terzino classe ’94 arriva dal Borussia Dortmund in prestito con diritto di riscatto.“powered by Goal”Il Sassuolo si conferma la squadra più attiva del giorno sul mercato: dopo l’arrivo di Traorè dall’Empoli, la società neroverde perfeziona l’acquisto di Jeremy Toljan, talento del Borussia Dortmund già corteggiato in passato da Roma e Napoli.Secondo quanto ...