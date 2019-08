Manolas che da’ in faccia a Suarez | mancava dai tempi di Bagni e Alemao VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) Erano trent’anni che a Napoli non avevamo un giocatore così. Uno che finalmente rompe la tradizione dei bravi ragazzi, fortemente voluta da De Laurentiis. Non si vive di soli bravi ragazzi. Non si può. In questi anni, qualcuno non proprio morbido lo abbiamo avuto, soprattutto all’inizio della presidenza De Laurentiis. Pensiamo a Blasi, a Lavezzi, volendo anche a Gargano. Ma nessuno come. Il greco ieri, al quarto d’ora del primo tempo, è stato protagonista di un siparietto con Suárez l’Hannibal Lecter dei campi da calcio. Un siparietto di una ventina di secondi in cui ha risposto sempre a tono all’uruguaiano del Barcellona, senza mai arretrare, senza mai tirare indietro la lingua e pronto anche ad altro nel caso fosse servito. Finalmente. Il Napoli ne aveva bisogno come il pane. Poi Ancelotti lavorerà sulla costruzione (il quarto gol è nato da un suo appoggio sbagliato). Ma sul ...

pepichia : RT @nikita82roma: Avvisate Manolas che i tre gol li ha fatti la Roma e non quella maglia de merda che c'ha addosso. - ioufficiale : Manolas che fa il 3 con le dita a Suarez è come se io prendessi per il culo l'Enoteca Pinchiorri perché una volta h… - nicolosibona : @juventina____ Che poi i napoletani proprio non li caposco, il loro Muro Manolas ieri si è preso 4 pere . -