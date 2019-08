La formazione tipo del Sassuolo | Berardi punto fermo | Obiang in cabina di regia

La Sampdoria 2019-20 : Quagliarella intoccabile nella formazione tipo di Di Francesco : La serie A 2019-20 ripartirà il prossimo 24 agosto con i primi due anticipi della prima giornata di campionato. La Sampdoria si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo di migliorare il suo piazzamento e di essere magari la rivelazione del torneo. I blucerchiati hanno ceduto il loro gioiellino, il difensore Andersen, ma hanno portato a casa dei giocatori interessanti, soprattutto in difesa, quello che sarà il reparto più rivoluzionato. La ...

Parma - la probabile formazione tipo di D'Aversa : Karamoh nuova freccia in attacco : Prende sempre più forma il Parma 2019/20. Nella probabile formazione dei gialloblù ci sono delle novità importanti che potrebbero portare i ducali anche a combattere per un posto in Europa League. Le soluzioni non mancano di certo al club emiliano, che anche per questa stagione si è affidato al tecnico D'Aversa. Una scelta abbastanza logica dopo che lo stesso allenatore aveva portato alla salvezza la squadra gialloblù nella passata stagione. ...

L'Inter di Conte prende forma : nella formazione tipo il nuovo bomber è Lukaku : Finalmente Lukaku è un giocatore delL'Inter. Ormai da settimane i nerazzurri attendevano con ansia di chiudere per l'attaccante del Manchester United, colosso belga che Conte ha voluto a tutti i costi per la sua formazione. Un giocatore che sarà chiamato non solo a segnare tanti gol, ma anche ad aprire gli spazi per i compagni di squadra. Un grande investimento quello delL'Inter, che ha davvero sborsato tanti milioni di euro per riuscire a ...

La formazione tipo della Juventus 2019-20 cambia : Danilo prenderà il posto di Cancelo : Nuovo volto in casa Juventus. E' Danilo dal Manchester City, l'ufficialità è arrivata nella serata del 7 agosto. Il terzino destro brasiliano approda in bianconero in cambio di Joao Cancelo e di un adeguato conguaglio economico, si parla di circa trenta milioni di euro. Toccherà dunque a Danilo ricevere in eredità la fascia destra dal portoghese, coprire la fascia destra assicurando i giusti movimenti difensivi e nello stesso tempo sostenere ...

Verona - la probabile formazione tipo : difesa a tre e centrocampo di qualità con Veloso : Il Verona si affaccia da neopromossa al campionato di Serie A 2019/20. I gialloblù hanno scelto Juric come nuovo allenatore e proveranno a conquistare la salvezza in un campionato che si preannuncia lungo e complicato, vista anche la concorrenza che ci sarà per rimanere nella massima serie. Il nuovo tecnico sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il 3-4-2-1, un modulo che facilmente potrebbe trasformarsi però in un 3-4-3 molto più ...

Serie A - il Cagliari 2019-20 prende forma : Nainggolan titolare nella formazione tipo : Il Cagliari 2019-20 potrebbe essere davvero la grande rivelazione del prossimo campionato di Serie A. La squadra sarda sta investendo tanto in questo calciomercato e lo conferma l'arrivo di due giocatori come Rog e Nainggolan. Senza dimenticare le tante trattative in essere che potrebbero portare in Sardegna altri giocatori di primo piano come Nandez e Defrel. In panchina è stato confermato Rolando Maran, navigato tecnico che lo scorso anno ha ...

Serie A - probabile formazione tipo del Brescia : fra i titolari Joronen e Chancellor : Una delle squadre neopromosse nella Serie A 2019-20 è il Brescia. Gradito ritorno nella massima Serie per le rondinelle, che senza ombra di dubbio lotteranno per la salvezza in questa stagione. A guidare la squadra ci sarà il confermato Eugenio Corini, che ha ottenuto lo scorso anno la promozione e ora sarà chiamato a far giocare bene la sua formazione contro avversari decisamente più quotati. Pochi finora gli innesti che sono arrivati in questo ...

La probabile formazione tipo del Lecce 2019-20 : Lapadula perno dell'attacco : Prende sempre più forma il Lecce 2019-20. Nella probabile formazione tipo dei pugliesi tanti volti nuovi per una squadra che lotterà per la salvezza. I giallorossi hanno puntato su giocatori che già conoscono bene la serie A, ma anche su alcuni elementi che arrivano dall'estero e che potrebbero essere delle autentiche sorprese. A guidare il Lecce sarà ancora Fabio Liverani, allenatore che nella passata stagione ha saputo trascinare i salentini ...

formazione tipo Milan 19-20 : Romagnoli intoccabile nel 4-3-1-2 di Giampaolo : Rafael Leao e Duarte dovrebbero essere i due nuovi acquisti del Milan. La trattativa con i due giocatori dovrebbe essere in dirittura d'arrivo (si attende l'ufficialità del loro ingaggio) e sia l'attaccante che il difensore potrebbero ridisegnare la possibile Formazione tipo del Milan 2019-20, quest'anno affidato alle cure di Giampaolo. Rafael Leao è un attaccante che il Milan sta per ingaggiare dal Lilla a fronte di una spesa di circa 30 ...

Juventus 2019-20 : nella formazione tipo di Sarri probabile spazio alle due punte - CR7 titolarissimo : La formazione tipo della Juventus 2019-20 sarà a due o tre punte? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo gli addetti ai lavori ma soprattutto i tifosi della squadra bianconera, che sperano nell'ennesimo trionfo in Serie A e magari anche in un successo in Champions League. Alla guida della squadra è arrivato Maurizio Sarri, reduce da buona esperienza con Chelsea. In passato l'ex tecnico del Napoli ha fatto giocare sempre le sue squadre ...

Juventus - la formazione tipo con Rabiot - Ramsey e De Ligt : dovrebbero essere titolari : La Juventus è la regina incontrastata di questo calciomercato estivo. I bianconeri infatti a metà luglio hanno già messo a segno dei colpi fondamentali per rinforzare la propria formazione, quest'anno affidata a Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Allegri. Non solo il ritorno di Gigi Buffon e gli ingaggi a parametro zero di Rabiot e Ramsey. La Juve ha chiuso ufficialmente anche l'affare De Ligt, giovane difensore olandese ma già capace di ...

Juventus 2019-20 - la probabile formazione tipo : Dybala rischia di finire fuori : Sta prendendo sempre più forma la Juventus 2019-20. Una squadra sempre più forte, grazie alle ultime mosse di calciomercato dei bianconeri, che puntano al nono scudetto consecutivo ma che soprattutto vogliono essere grandi protagonisti in Champions League. Restano però ancora da sciogliere alcuni nodi, legati al modulo tattico e anche ai possibili rinforzi che arriveranno fino alla conclusione della finestra dei trasferimenti. Squadra ancora in ...

De Ligt-Juventus : l'olandese potrebbe essere titolare nella formazione tipo di Sarri : De Ligt presto dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus, sempre molto attiva sul calciomercato. Il difensore centrale olandese è ormai da settimane accostato ai bianconeri che nelle ultime 48 ore avrebbero sferrato l'assalto finale per strapparlo all'Ajax. L'ufficialità dell'acquisto dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e si tratterebbe certamente di un grande colpo per sognare in grande. La formazione 2019-20 della ...

La formazione della Roma 2019-20 : Pau Lopez e Diawara nell'undici tipo di Fonseca : Calciomercato bollente in casa Roma in queste prime settimane di luglio. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca la formazione giallorossa è destinata inevitabilmente a cambiare pelle. Tanti acquisti e cessione per una Roma che intende tornare a essere competitiva per lottare quantomeno per un posto in Champions League. Come giocherebbe oggi la Roma Fonseca predilige il 4-2-3-1 come modulo ed è scontato dire che il calciomercato della ...