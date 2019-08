Ecco perché con il Rosatellum la desistenza non conviene

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Uniti, divisi o desistenti? Mentre ancora non si sa se e quando andremo al voto anticipato, già i partiti si preparano a rispondere al prossimo interrogativo: se sia meglio presentarsi al voto in uno schieramento che unisca più partiti, in solitaria con il proprio partito o utilizzando un meccanismo nato con il Mattarellum (la legge elettorale uninominale in vigore per le elezioni dal '94 al 2001) e cioè la. Il politologo Salvatore Vassallo, che insegna Scienza politica e analisi dell'opinione pubblica all'Università di Bologna, spiega però che con il(la legge elettorale inaugurata nel 2018) la"non è conveniente". Lafu usata nel 1996 dalla coalizione dell'Ulivo e da Rifondazione: in 45 collegi uninominali sicuri l'Ulivo non presentò suoi candidati e lasciò quindi vincere i candidati di Rifondazione, ...

