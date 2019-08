Blackout in Inghilterra e Galles | un evento “incredibilmente raro”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) Unha paralizzato per ore venerdì gran parte dell’e del: l’interruzione dell’energia elettrica ha provocato anche il blocco di diverse linee ferroviarie. La causa sarebbe stata l’interruzione della produzione da parte della centrale a gas di Little Barford, ed in seguito anche la centrale eolica offshore di Hornsea si sarebbe disconnessa. La National Grid ha ammesso i danni provocati dall’incidente, definendolo un caso “incredibilmente raro“, perché due stazioni produttive si sono disconnesse contemporaneamente, ma ilnon sarebbe stato causato né da “cambiamenti nella velocità del vento o nella sua variabilità“, né da “intenti maligni“, cioè cyberattacchi. L’autorità dell’energia elettrica Ogfem ha ordinato un rapporto urgente e dettagliato sull’accaduto. L'articolo ...

