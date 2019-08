Salvini contestato a Soverato - black out al comizio : «Hanno danneggiato l'impianto» : black out e contestazioni al comizio di Salvini a Soverato . Un improvviso guasto alle luci ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il suo...

"Salvini beach party - ingresso 5 rubli" - il vicepremier contestato a Policoro : Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “Salvini beach party - ingresso: 5 rubli”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “Salvini ...