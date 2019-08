RETROSCENA Vince la Lega del Nord e Salvini | a malincuore | stacca la spina a Conte

Kevin Durant ai Nets - il RETROSCENA che sa di beffa : Curry vola da Shanghai a New York per convincerlo - ma ha già firmato : Stephen Curry è volato da Shanghai a New York per provare a convincere Kevin Durant a rinnovare con gli Warriors: Durante il volo l’amara notizia del trasferimento di KD ai Nets Mettiamola così: Stephen Curry ci ha provato. Come leader dei Golden State Warriors, come compagno e come amico, il playmaker della franchigia vice-campione NBA ha provato a convincere Kevin Durant a rinnovare con Golden State. Secondo l’insider di The ...