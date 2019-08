Ma i timori leghisti di un patto M5s-Pd sono fondati?

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) Nel partito di via Bellerio cresce la preoccupazione per i contatti tra un fronte del Pd e del Movimento 5 stelle. Il timore evocato da alcuni parlamentariè quello di un accordo politico per creare una maggioranza alternativa (il nocciolo duro di una maggiornza alternativa) e concretizzare un ribaltone che eviterebbe le elezioni, vanificando il disegno di Matteo Salvini, quello di andare a votare il prima possibile, entro il mese di ottobre. Ipotesi di un ribaltone - va detto subito - apparentemente inesistente. Tanto i leader dem che quelli Cinquestelle hanno smentito in tutte le lingue nelle ultime ore la possibilità di questo asse anti-urne. Ma il tarlo resta. E scava, come hanno confermato all'Agi fonti parlamentari del partito leghista. "Faremmo una rivoluzione", dicono a commento dello scenario ribaltonesco. Nella Lega si punta il dito non solo ...

