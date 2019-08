Clima | Greta Thunberg visita a sorpresa la foresta di Hambach | minacciata da una miniera

Clima - Greta pronta a salpare in barca a vela verso gli Usa : non viaggerà in aereo per le troppe emissioni di CO2 : Greta pronta a salpare alla volta degli Usa: non viaggerà in aereo a causa delle grandi quantità di CO2 emesse da questo tipo di trasporto. Quindi raggiungerà gli Stati Uniti, dove è attesa per partecipare a una serie di vertici sul Clima e di proteste, in barca a vela, attraversando l’Atlantico. E sebbene questa sia la prima esperienza in barca a vela per la giovane attivista svedese, Greta Thunberg “è pronta ad accettare ...

Cambiamenti Climatici - Greta Thunberg in Parlamento a Parigi : “Ascoltate la scienza” : “Alcuni hanno scelto di non venire qui oggi, alcuni hanno scelto di non ascoltarci. Va bene. Non siete obbligati ad ascoltarci, noi non siamo che dei ragazzini dopo tutto. Ma dovete ascoltare la scienza. È tutto quel che chiediamo: unitevi dietro alla scienza“. È questo l’appello lanciato da Greta Thunberg, la giovane svedese icona della lotta contro il cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea nazionale a Parigi ...

Alexandria Villasenior - haters vs "Greta Thunberg Usa"/ Attivista 14enne per il Clima : Alexandria Villasenior, chi è la 'Greta Thunberg americana': l'asma, incendi in California e lo sciopero per il clima a soli 14 anni. Vittima degli haters

Cambiamenti Climatici - Merkel : “Greta ha spinto la Germania a fare di più” : “La serietà con cui Greta e molti, molti giovani ci hanno detto che si tratta della loro vita“, “questo ci ha portati ad occuparci” della crisi climatica “in modo più deciso“: lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando che il suo governo ha aumentato gli impegni e gli obiettivi per affrontare l’emergenza grazie alla mobilitazione di bambini, ragazzini e giovani, organizzati da ...

Clima - scienziati contro Greta : "Adesso basta con gli allarmismi"

Clima : “Yes we can” - l’incoraggiamento di Obama per Greta : “Yes we can, Greta. Sono fiducioso grazie a te e a tutti i giovani che stanno lottando per proteggere il pianeta. Continua a farlo“: con queste parole, significative e incoraggianti, Barack Obama pubblica un tweet dedicato all’attivista svedese Greta Thunberg. In precedenza la 16enne aveva pubblicato una foto con l’ex presidente accompagnata dallo slogan. L'articolo Clima: “Yes we can”, l’incoraggiamento ...