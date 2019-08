Ci sono tre novità in arrivo in App Google | anche per il widget At A Glance

Intestino - il caldo moltiplica le tossinfezioni alimentari : i tre cibi che possono rovinarti agosto : agosto è il mese più rischioso per quanto riguarda le tossinfezioni alimentari, perché il caldo moltiplica i rischi di proliferazione microbica e chi è in vacanza, e di solito cena fuori, si rilassa, si distrae, perde la percezione del pericolo ed è quindi meno attento a quello che ordina e mangia.

In Italia gli archeologi sono costretti a fare i bigliettai : Immerso così tanto nel mio ambiente di lavoro, fra Matematica e Ingegneria, non avrei il polso della situazione in altri ambiti scientifici, se non per contatti personali. Per questo ho trovato interessante, in una tranquilla domenica sull’Adriatico, chiacchierare con Michela, la ragazza di mio nipote Alvise; si erano conosciuti quando erano studenti di archeologia. Di Alvise sapevo i diversi contratti temporanei per scavi in Siria e in ...

Rafael Nadal - Masters 1000 Montreal : “sono cresciuto durante il match - vincere contro Fognini non è mai facile” : Rafael Nadal sbarca alle semifinali del Masters 1000 di Montreal, Canada, da campione in carica e lo fa dopo un incontro quanto mai particolare contro il nostro Fabio Fognini. Il fuoriclasse di Manacor ha perso malamente il primo set, dominato dal nostro alfiere, per un 6-2 che ha lasciato il segno, come spiega lo spagnolo: “Nel complesso il match è andato avanti ad alti e bassi – spiega al sito ufficiale dell’ATP – ma ...

Migranti - Open Arms salva altre 39 persone. A bordo da 9 giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Le nostre Oxford e Cambridge sono a Pisa : S. Anna e Normale nella top ten : La classifica delle migliori piccole università al mondo, quelle con meno di 5mila studenti, è stata appena pubblicata dal Times Higher Education, uno degli osservatori accademici più prestigiosi

Nelle scuole di Parigi vicine a Notre-Dame sono cominciate le operazioni di decontaminazione da piombo : Nelle scuole di Parigi vicine alla cattedrale Notre-Dame sono cominciate le operazioni di decontaminazione da piombo rese necessarie dall’incendio che il 15 luglio aveva distrutto quasi completamente il tetto della famosa cattedrale di Parigi. Le fiamme avevano infatti fuso grandi

Pronto soccorso - i nuovi codici non sono la soluzione. Tre proposte per ridurre i tempi di attesa : sono basito. Forse sarà la stanchezza e la necessità di un meritato riposo dopo il tempo dedicato ai miei pazienti, oppure devo aver letto male dal profilo Facebook della ministra Giulia Grillo. Riporto qui il post in questione: ???? BASTA ATTESE AL Pronto soccorso: nuovi codici di priorità e tempi d'attesa certi. In Conferenza Stato-Regioni… Pubblicato da Giulia Grillo su Giovedì 1 agosto 2019 L’immagine assegna ad una ...

Matthaus su James : “Non ci sono molte squadre in cui potrebbe giocare. Il Napoli è l’ideale” : Il campione del Mondo e pallone d’oro Lotthar Matthäus ha rilasciato una lunga intervista ad As in cui ha parlato del mercato in generale ed anche di James Rodriguez “È un grande giocatore e mi piace molto, ma ha bisogno dell’allenatore giusto e della posizione corretta in campo. Né il Bayern né il Real Madrid giocano con un 10 nel loro sistema e James non può giocare sulla fascia, deve farlo al centro”. Pensi che a ...

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati proviene da TuttoAndroid.

I due che hanno lanciato un frigo dalla scarpata sono stati costretti a recuperarlo : La Guardia Civil ha rintracciato, grazie a un video, le due persone che hanno gettato un frigorifero da una scarpata dal ciglio di una strada in Almeria. I due protagonisti della vicenda, l’uomo che riprendeva la scena e l’altro che getta l’elettrodomestico, ridono anche delle proprie gesta dicendo: “Ecco come si ricicla!”.I due uomini sono stati rintracciati proprio grazie ai loro stessi video e la Guardia Civile ...

Almeno tremila persone sono state evacuate dopo le esplosioni in un deposito di munizioni in Siberia : Almeno tremila persone sono state evacuate dall’area vicino a dove ieri c’è stata una serie di esplosioni ad Acinsk, in Siberia, la grande regione orientale della Russia. Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma si sa che le esplosioni

Ancelotti : «sono tranquillo fino al 2 settembre. De Laurentiis? Potrei minacciarlo…» : Intervista di Carlo Ancelotti al Corriere dello Sport. Una chiacchierata con Antonio Giordano all’esterno del Velodrome. L’allenatore del Napoli parla della partita col Marsiglia, è soddisfatto: «Il Napoli ha evidenziato le sue qualità: il fraseggio, il palleggio ma anche la personalità». Anche qualche limite, soprattutto all’inizio. «Lo stadio era caldo e ci siamo ritrovati una coppia inedita di centrocampisti ...

Sfida a tre per Hysaj del Napoli : sul terzino ci sono Roma - Tottenham e Juventus : La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta la cessione degli esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio. sono tanti a rischio cessione: da Perin a Joao Cancelo, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Higuain, Mandzukic e Dybala. Ufficializzata la cessione di Kean all'Everton, si ...

Imprenditore fa causa alla moglie bellissima e la vince perché i tre figli sono bruttissimi - la donna aveva omesso di dirgli un sconcertante particolare : Un noto Imprenditore cinese ha intentato una causa contro la moglie perché i loro tre figli era troppo brutti. Sua moglie era bellissima e il giovane Imprenditore cinese di nome Jian Feng non ha mai capito come mai i loro figli erano veramente brutti. L’uomo era ossessionato dall’estetica e non riusciva a sopportare che proprio i suoi figli erano brutti. Il marito ha prima pensato che la bella moglie lo tradisse e che i ...