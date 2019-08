Allarme meduse ma è reato ucciderle | l’ambiente e l’ecosistema ringraziano

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 10 agosto 2019) Lesono il terrore dei bagnanti e, una volta avvistate, vengono puntualmente rimosse dall’acqua e uccise. Si apre una vera e propria caccia alle streghe ma quasi nessuno sa che questa pratica è vietata soprattutto se viene eseguita in aree marine protette. Il rischio è non solo quello di beccarsi una sanzione ma anche quello di rovinare l’ambiente e l’ecosistema. Non solosono vittime dei bagnanti ma anche stelle marine, molluschi, granchi, ricci e altri piccoli esseri che fanno parte del delicato equilibrio marino. Ucciderli e asportarli significa creare un danno. Ma lesono davvero quella minaccia terribile di cui parlano i bagnanti, capaci di mandare sotto sopra le vacanze? Silvano Riggio, ecologo dell’Università di Palermo, ridimensiona tutto. «Siamo figli di una cultura fatta di eccessi secondo cui tutto ciò che non ci è particolarmente ...

