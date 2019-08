Marca | la strategia dell’Atletico per arrivare a James Rodriguez

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019)sottolinea come l’Atletico stia giocando con il Real pazientemente in attesa che Florentino Perez si decida a sedersi per trattare il colombiano. Con la chiusura del mercato inglese tutto appare più semplice per gli spagnoli, l’unica rivale per quanto riguardaè il Napoli, ma il presidente De Laurentiis ha più volte precisato che non ha intenzione di sborsare cash i 50 milioni chiesti da Real, cosa che invece l’Atletico è pronto a fare. Sebbene la rivalità tra le due formazioni sia un deterrente per il presidente del Real, l’Atletico è convinto che con l’avvicinarsi della chiusura del mercato Florentino dovrà fare i conti e ragionare se gli convenga tenere a bilancio un calciatore fuori dai piani del tecnico o piuttosto venderlo a loro. L'articolo: ladell’Atletico persembra essere il ...

alessandroruss8 : RT @napolista: Marca: la strategia dell’#AtleticoMadrid per arrivare a #JamesRodriguez La calma, questa l’arma che l’Atletico ha deciso di… - napolista : Marca: la strategia dell’#AtleticoMadrid per arrivare a #JamesRodriguez La calma, questa l’arma che l’Atletico ha d… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: 'Marca' analizza la strategia del #Napoli per #JamesRodriguez -