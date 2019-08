Manovra | Altomonte | ‘Salvini ha rotto per non intestarsela’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Milano, 9 ago. (AdnKronos) – La tempistica della crisi di governo voluta dal vicepremier Matteo Salvini “è dovuta al fatto che la Lega non vuole intestarsi lafinanziaria da una posizione di governo. Non ci sarebbe stato lo spazio per evitare l’aumento dell’Iva mantenendo al tempo stesso le promesse fatte sulla flat tax. Salvini si è sfilato sperando che un governo temporaneo metterà in piedi unadi esercizio provvisorio”, che comprenderà l’aumento dell’Iva. E’ quanto afferma Carlo, docente di Economia dell’integrazione europea all’Università Bocconi di Milano, contattato dall’Adnkronos.“Tanto più che l’aumento dell’Iva porterà a un aumento dell’inflazione e alla conseguente stabilizzazione del rapporto debito/Pil”. Quindi, spiega l’economista, ...