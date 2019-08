Fonte : ilmattino

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ladeie quella dicontinuano a bruciare e lasommersa. Proprio in questi minuti i Vigili del Fuoco sono impegnati su diversi fronti. Un primo...

prospinto : In fiamme la collina dei Camaldoli e di Agnano: la città viene avvolta dalla cenere e l'aria è irrespirabile - salernotoday : Incendio ad Erchie, in fiamme la collina: paura tra i bagnanti - Notiziedi_it : In fiamme la collina dei Camaldoli: bruciano vegetazione e sterpaglie -