Cosa è successo in un anno di governo giallo-verde 

Alessia Marcuzzi svela : “Ecco Cosa mi è successo a Los Angeles” : Alessia Marcuzzi e il particolare incontro a Los Angeles. Ecco il suo racconto Alessia Marcuzzi si è concessa una splendida vacanza a Los Angeles insieme alla sua famiglia. Lì ha colto l’occasione per esplorare la città e rilassarsi un po’ per ricaricare le batterie per la prossima stagione televisiva. Questa sera, però, la bionda conduttrice […] L'articolo Alessia Marcuzzi svela: “Ecco cosa mi è successo a Los ...

Mamma partorisce con il cesareo ma quando i medici aprono la pancia dentro non c’è nulla - i medici sono terrorizzati - è accaduto qualCosa che non è mai successo a nessun’altra donna : Una ragazza di soli 21 anni, Amber Hughes, inglese ha vissuto un’esperienza davvero unica. La ragazza, incinta, ha terminato i mesi e doveva partorire. Per delle complicazioni i medici decidono di farle un taglio cesareo d’urgenza. La fanno stendere sul lettino e iniziano tutte le operazioni preliminari dopo di che le aprono la pancia ma, con enorme sorpresa di tutti i medici presenti, nella pancia della Mamma non c’era alcun ...

Cosa è successo stamattina al Senato durante il voto sulla Tav - minuto per minuto : La lunga mattinata sulla Tav si apre, prima ancora che al Senato inizi la discussione sulle mozioni, con le dure parole del ministro pentastellato Danilo Toninelli, affidate a un'intervista, nei confronti dell'alleato, il vicepremier leghista Matteo Salvini: "è un nano sulle spalle dei giganti che lavorano". La replica del titolare del Viminale non si fa attendere e non lascia dubbi sul clima interno ai gialloverdi: "Gli attacchi quotidiani dei ...

Teo Teocoli - problemi di salute. L'amato comico spiega Cosa è successo : "C'è stato un intoppo, succede". E' quanto ha detto l'attore Teo Teocoli in un video, pubblicato sulla pagina del Giugrà in Contrada Pascarosa di Ostuni nel brindisino. "Mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata anche per le altre serate che, purtroppo, salteranno. Sono rimasto colpito

Filippo Bisciglia dopo Temptation Island : “Mai successo una Cosa del genere” : Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: il suo parere sulle coppie di questa edizione Si è da poco conclusa la sesta edizione di Temptation Island che, come gli ascolti Tv hanno confermato, è stata un successo. Una sorte meno fortunata, tuttavia, hanno avuto i fidanzati e le fidanzate che hanno partecipato quest’anno al programma. Di ben […] L'articolo Filippo Bisciglia dopo Temptation Island: “Mai successo una cosa del ...

“Non sapete divertirvi”. Elettra Lamborghini costretta a interrompere il concerto - ecco Cosa è successo : Una ressa sotto il palco, diventata troppo pericolosa, ha costretto la rapper Elettra Lamborghini a terminare in anticipo il suo concerto al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro. La cantante si trovava a Udine per un live show ma qualcosa è andato storto sotto il palco, costringendo la cantante prima a chiedere al pubblico di calmarsi poi a interrompere definitivamente lo spettacolo abbandonando il palco. La vicenda è stata spiegata ...

Formula 1 – Dal problema al motore alle condizioni meteorologiche - Bottas sincero : “ecco Cosa è successo” : Valtteri Bottas sincero dopo la prima giornata di prove sul circuito dell’Hungaroring: le parole del finlandese della Mercedes Dopo lo schianto della settimana scorsa ad Hockenheim, Valtteri Bottas ha vissuto una giornata complicata oggi all’Hungaroring, nella prima giornata di prove del Gp d’Ungheria. Nelle Fp1 il finlandese della Mercedes non ha potuto girare in pista a causa di un problema al motore che lo ha costretto ...

Mamma di cinque figli riceve una bolletta dell’energia elettrica di 284 miliardi di dollari - Cosa è successo è incredibile : Una signora , Mary Horomanski, di 58 anni che vive a Erie in Pennsylvanya durante il periodo natalizio ha ricevuta una bolletta che per poco non le faceva perdere i sensi, l’importo richiesto era di 284miliardi di dollari. La signora, sconvolta, ha letto la bolletta nei dettagli e ha scoperto che avrebbe anche potuto pagare a rate e il primo versamento sarebbe dovuto essere di 28.176 dollari. La signora ha subito pensato alle luminarie ...

“Volevo divertirmi…”. Carabiniere ucciso : le parole - in lacrime - dell’americano. E ora racconta Cosa è successo quella notte : “Non sono un violento, mi piace divertirmi e quella sera, io e il mio amico Gabriel, volevamo solo svagarci. Non credevamo potesse finire così. Quando siamo fuggiti non immaginavamo che il Carabiniere fosse morto. Avevamo bevuto e non ricordo bene quello che è successo. Di certo non volevo uccidere quel militare”. Sono queste le parole di scuse di Finnegan Lee Elder, il 19enne in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. ...

Uomini e Donne news - Nilufar : “Mi è successo qualCosa di particolare” : Nilufar Addati, super emozionata, rivela: “Ecco che cosa mi è successo oggi” Nella giornata di ieri, Nilufar Addati è sbarcata a Milano insieme ad una sua amica. La modella italo persiana è però tornata nella capitale della moda per degli impegni lavorativi e non per una semplice vacanza. A svelarlo è stata lei stessa proprio […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar: “Mi è successo qualcosa di particolare” ...

“Come Angry Birds”. E vacanza rovinata : ecco Cosa è successo a questa donna : vacanza rovinata. E ancora prima di partire! questa donna di 37 anni era in procinto di volare verso Tenerife, la meta scelta per le ferie da trascorrere con la sua famiglia, e non vedeva l’ora. Prima della partenza, un salto dall’estetista che però si è rivelato un grave errore. Si chiama Coline Rees, è una mamma britannica e ora dice che la sua vacanza da oltre 3mila euro nel paradiso delle Canarie è stata “fatta a pezzi” prima ancora di ...

Carabiniere ucciso - il padre di Elder è arrivato in carcere. L'avvocato : «Nemmeno la polizia sa Cosa sia successo» : Il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, è arrivato in carcere a...

“Problemi di salute”. Belen non si presenta alle prove tv. E si scopre Cosa è successo : Il ritorno di fiamma ha fatto bene a Belen. Dopo la parentesi con Andrea Iannone, la showgirl argentina è da poco tornata a far coppia fissa con l’ex marito Stefano De Martino. Un amore forse mai del tutto tramontato che, seppure salutato da qualcuno con un pizzico di malizia, sembra aver portato serenità e tranquillità nella vita di Belen. Un beneficio non solo mentale e fisico, mai Belen era apparsa così bella e sorridente, ma anche per la ...

Temptation Island 2019 : ecco Cosa è successo un mese dopo : Nicola e Sabrina - Temptation Island 2019 Un mese dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island 2019, due coppie del reality hanno ribaltato la decisione presa all’interno del villaggio di Santa Margherita di Pula. Nella puntata speciale del programma, andata in onda ieri sera su Canale 5, Filippo Bisciglia ha così permesso ai telespettatori di vedere che cosa è successo ai protagonisti del programma estivo di Canale 5, una volta ...