Ultime Notizie Roma del 08-08-2019 ore 18 | 10

Incontro Conte-Salvini : cosa si sono detti e Ultime Notizie Tav : Incontro Conte-Salvini: cosa si sono detti e ultime notizie Tav Come è ormai risaputo, la crisi di governo è dietro l’angolo. O, almeno, è ciò che traspare dalle dichiarazioni dei protagonisti dell’esecutivo. Più propriamente, Matteo Salvini continua a tirare la corda e a porre una serie sempre più impegnativa di richieste. Secondo il leader del carroccio, qualcosa all’interno della coalizione si è rotto, e ...

la tutela di tutti i lavoratori e la incessante promozione dei loro diritti costituiscono principi di civiltà irrinunciabili per ogni giorno l'obiettivo fondamentale nel processo di consolidamento della comunità europea e dell'intera comunità internazionale sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio

Kashmir - Ultime Notizie : tra India e Pakistan tensione alle stelle : Kashmir, ultime notizie: tra India e Pakistan tensione alle stelle Si fa sempre più duro lo scontro tra India e Pakistan. Il conflitto, finora solo diplomatico, è iniziato con la decisione Indiana dello scorso 5 agosto di revocare lo status speciale alla regione del Jammu e Kashmir. L’area, unica entità amministrativa del paese a maggioranza musulmana, è epicentro del duraturo conflitto che oppone da decenni Nuova Delhi e Islamabad. ...

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi si apprende da fonti parlamentari per recarsi al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver annullato l'incontro programma oggi Luigi Di Maio ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle Francesco d'uva e Stefano patuanelli

il capo dell' intelligenza delle forze del generale Khalifa haftar è stato rapito a Bengasi lo confermano alcune fonti di almaida as della riferisce il sito di libyaobserver Ramadan al bar Oasi è stato prelevato il 30 luglio scorso dalla sua abitazione a Bengasi ma non ci sono al momento ulteriori informazioni sulla sua sul movente al minorenne

Governo Ultime Notizie : Salvini “qualcosa si è rotto” - crisi in vista? : Governo ultime notizie: Salvini “qualcosa si è rotto”, crisi in vista? Non c’è stato il colpo di scena sul chiudere delle attività parlamentari. Si è votato per le mozioni sulla tav, con il Movimento 5 Stelle che ha interpretato il ruolo di opposizione insieme al gruppo (minoritario) di Liberi e Uguali. Carlo Calenda (PD) aveva proposto di abbandonare l’aula per evitare di regalare voti alla Lega e mantenere in vita il ...

la notte della strage di Corinaldo tra il sette e l'otto dicembre scorso in autogrill lungo la strada un gruppo della banda dello spray si imbatte nel trapper sfera ebbasta l'incontro casuale era già emerso nei giorni scorsi dalle carte dell'inchiesta di Ancona che ha portato all'arresto di 7 persone ma ora spunta un video

la madre del Killer di El Paso il 21enne Patrick lusius chiama la polizia settimane prima della sparatoria perché preoccupata del fatto che il figlio fosse un fucile d'assalto lo rivelano i legali della famiglia secondo quanto riporta la CNN la donna contatto alla polizia di allena la città texana di residenza all'ufficio a cui fu trasferita nel cose

tensione alle stelle nella maggioranza dopo lo stop alla mozione dei 5 Stelle contro la TAV a Palazzo Chigi ha tenuto un colloquio tra il Presidente del Consiglio Conte e Ministro dell'Interno e vicepremier Salvini ora è atteso il comizio del vicepremier a Sabaudia del colloquio con il premier Conte il leader leghista secondo quanto viene riferito avrebbe

nervi tesi nel governo ha una settimana da Ferragosto il leader leghista Matteo Salvini ieri sera non comincia a Sabaudia spaventato un ritorno alle urne Non mi interessano i rimpasti se le cose non si possono fare È inutile andare avanti Ha detto il Ministro dell'Interno Ieri ho incontrato il premier Conte al

Pensioni Ultime Notizie : Quota 42 per tutti Durigon “proposta interessante” : Pensioni ultime notizie: Quota 42 per tutti Durigon “proposta interessante” Sulle Pensioni ultime notizie riportano una proposta lanciata da un lavoratore precoce e commentata dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon. La proposta corrisponde a Quota 42, che potrebbe partire già dal prossimo anno, per poi ridimensionarsi di 6 mesi nel prossimo biennio e convertirsi infine in Quota 41 (per tutti), come più volte ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni - poi James! - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: per Lozano Giuntoli ha offerto 42 milioni, De Laurentiis non molla James Rodriguez