Rabbia cittadini | 9 mesi per Barberini sono assurdi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma – “Novedi attesainconcepibili. Stiamo parlando di scale mobili, in nessun Paese modernopossibili tempi di questo tipo”. E poi “Ogni mese che passa noi rischiamo di licenziare personale per il calo del fatturato”.queste alcune delle reazioni rabbiose dei residenti e dei commercianti della zona di piazzaalla notizia data dai responsabili di Atac, durante la riunione della commissione Trasparenza del Comune di Roma, rispetto la possibile riapertura della stazione metro dia novembre. Uno dei commercianti presenti alla riunione, Marcello Manci, ha ricordato come ormai all’estero “sconsigliano di visitare Roma. “Ho vissuto 35 anni in Svezia- ha detto- sui quotidiani scrivono di non andare a Roma perche’ le metro non funzionano e la citta’ e’ sporca”. Per un’altra ...

